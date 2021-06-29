«ستاندرد أند بورز» يسجل مستوى قياسياً

نيويورك (رويترز) - سجل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 في بورصة وول ستريت مستوى قياسيا بعد قليل من بدء التعاملات اليوم الثلاثاء بفضل البنوك الأمريكية الكبري في حين ينظر مستثمرون لبيانات ثقة المستهلكين في ظل ارتفاع معدل التضخم وزيادة إصابات كوفيد-19 في آسيا.

وبحلول الساعة 09.30، سجل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 مكسبا 8.65 نقطة أو ما يعادل 0.2 بالمئة إلى مستوى قياسي عند 4299.26 نقطة، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 166.06 نقطة أو ما يعادل 0.48 بالمئة إلى 34449.33 نقطة، في حين خسر المؤشر ناسداك المجمع 5.31 نقطة أو ما يعادل 0.04 بالمئة إلى 14495.20 نقطة.

