«أدنوك» و«ريلاينس» تطوران مشاريع في الرويس

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، اليوم، توقيع اتفاقية مع شركة «ريلاينس إندستريز» الهندية لإنشاء مصنع عالمي جديد لإنتاج الكلور القلوي وثاني كلوريد الإيثيلين وكلوريد البولي فينيل ضمن منظومة «تعزيز» الصناعية في الرويس بأبوظبي، المشروع المشترك بين «أدنوك» و«القابضة» (ADQ).

وتمثل هذه الاتفاقية أول استثمار لشركة ريلاينس في المنطقة، وهي تسهم في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات والهند.

وتستفيد الاتفاقية من الطلب المتزايد على هذه المواد الخام الصناعية الحيوية، ومن مكانة أدنوك و«ريلاينس» كشركات عالمية رائدة في مجال الصناعة والطاقة.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم «تعزيز» و«ريلاينس» ببناء مصنع متكامل بطاقة إنتاجية تقارب 940 ألف طن من الكلور القلوي و1.1 مليون طن من ثاني كلوريد الإيثيلين و360 ألف طن من كلوريد البولي فينيل سنوياً.

منظومة صناعية تنافسية عالمية

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز النمو الصناعي والاقتصادي في الدولة، تشكل هذه الاتفاقية خطوة مهمة ضمن مساعينا لبناء منظومة صناعية تنافسية عالمية في (تعزيز)، وإتاحة فرص جاذبة للمستثمرين تسهم في دعم القطاع الصناعي المحلي وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً تنافسياً عالمياً لإنتاج المواد الكيميائية ووجهةً رائدة للاستثمار».

وأضاف: «يسعدنا استقطاب مستثمر بحجم ومكانة 'ريلاينس' للتعاون معنا ومع'القابضة' (ADQ) في تسريع وتيرة التقدم في 'تعزيز'. إن شراكتنا مع 'ريلاينس' تؤكد جاذبية 'تعزيز' للمستثمرين الدوليين والمحليين، حيث نوفر في إطار استراتيجيتنا للنمو الذكي 2030 فرصاً واعدة من شأنها التمهيد لإطلاق مرحلة جديدة في نمو قطاع الصناعة في الدولة عبر الإنتاج المحلي للمواد الخام الصناعية الحيوية التي تساهم تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي وتعزيز القيمة المحلية المضافة وتسريع عملية التنويع الاقتصادي».



وتجسد الاتفاقية استمرار «أدنوك» بتنفيذ خططها للتوسع في قطاع التكرير والبتروكيماويات والصناعة تماشياً مع استراتيجيتها للنمو الذكي 2030، حيث تمتلك الشركة مشاريع عديدة في مجال البتروكيماويات والتكرير والغاز قيد الإنشاء حالياً، إضافة إلى استكمال عدد من المشاريع الخاصة بالبتروكيماويات والتكرير والتصنيع.

كما تستعد «أدنوك» للمرحلة المقبلة من النمو مع «تعزيز»، المنظومة الصناعية العالمية لإنتاج المواد الكيميائية في الرويس، وذلك من خلال استثمارات تزيد على 18 مليار درهم، وعدد من المشاريع الأخرى في قطاع البتروكيماويات والتصنيع.

ومنذ عام 2018، استطاعت «أدنوك» استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة وشركاء دوليين في عملياتها للتكرير والبتروكيماويات، بما في ذلك التكرير والأسمدة وخطوط أنابيب الغاز.

توسيع نطاق العمليات

من جانبه، قال موكيش أمباني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ريلاينس إندستريز: «سعداء بتوقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع (أدنوك) لتأسيس مشروع بتروكيماويات ذو مستوى عالمي في (تعزيز) في الرويس. هذه الاتفاقية المهمة تعزز علاقتنا الطويلة الأمد مع (أدنوك)، وهي تعكس إيماننا بالرؤية الحكيمة للقيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة والإمكانات الكبيرة للتعاون بين البلدين في مشاريع الطاقة والبتروكيماويات. وستقوم هذه المنشأة بتصنيع ثاني كلوريد الإيثيلي، وهو لبنة أساسية لإنتاج كلوريد البولي فينيل في الهند، مما يساعدنا على توسيع نطاق عمليات ريلاينس الدولية، ونحن فخورون بشراكتنا مع أدنوك في هذا المشروع المهم للمنطقة».

ويُستخدم الكلور القلوي في معالجة المياه وصناعة المنسوجات والمعادن. وعادة ما يستخدم ثاني كلوريد الإيثيلين لإنتاج مادة كلوريد البولي فينيل، التي تحظى بمجموعة واسعة من الاستخدامات عبر مشاريع البناء والبنية التحتية والسلع الاستهلاكية. ومن المتوقع أن يتمتع سوق هذه المواد الكيميائية بنمو ثابت مدعوماً باحتياجات الطلب المتزايد لا سيما في آسيا وأفريقيا.

وسيوفر إنتاج هذه المواد الكيميائية فرصاً لقطاع الصناعة المحلي للحصول على المواد الخام الحيوية في دولة الإمارات، مما يخلق فرصاً إضافية لتعزيز القيمة المحلية المضافة. فعلى سبيل المثال، ستعمل مادة الكلور القلوي على تمكين إنتاج الصودا الكاوية الضرورية لإنتاج الألمنيوم. ويحظى ثاني كلوريد الإيثيلين وكلوريد البولي فينيل بمجموعة واسعة من الاستخدامات في مشاريع البناء والبنية التحتية والسلع الاستهلاكية.

تحفيز الأنشطة الصناعية

تسهم منظومة «تعزيز» في تحفيز وتطوير النشاطات الصناعية وسلاسل الإمداد في مدينة الرويس. وتستفيد الشركات الصناعية من موقعها في «منطقة تعزيز للصناعات الخفيفة» بالقرب من منطقة صناعة المواد الكيميائية للحصول على إمدادات «تعزيز» من المواد الكيميائية لتصنيع منتجات ذات قيمة مضافة وطرحها في الأسواق المحلية والعالمية. كما تمثل منطقة «تعزيز للخدمات الصناعية» مركزاً لتجمع الموردين لتلبية الاحتياجات المتزايدة للخدمات الصناعية في منطقة الرويس الصناعية.

ومنذ إطلاق «تعزيز» في نوفمبر 2020 شهدت أعمال التطوير تقدماً كبيراً، حيث تم الانتهاء من عمليات المسح البري والبحري الشاملة للموقع. وتستقطب فرص الاستثمار التي تتيحها «تعزيز» اهتماماً كبيراً من المستثمرين المحليين والدوليين في مختلف مجالات منظومة المشاريع وسلسلة القيمة، وتوشك الاتفاقيات مع الدفعة الأولى من المستثمرين على الاكتمال.