خدمة جديدة لتسهيل إجراءات السفر

جنيف (الاتحاد) أطلق الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) بوابة التسجيل الذاتي لتسهيل عملية انضمام مختبرات تشخيص الإصابات بكوفيد-19 إلى شبكة المختبرات المعتمدة لدى تطبيق «وثيقة السفر من إياتا». وتُوفر شبكة المختبرات مواقع مُعتمدة في جميع أنحاء العالم بحيث تُسهّل على المسافرين إجراء اختبارات الكشف عن كوفيد-19 قبل موعد السفر. وتمنح البوابة الجديدة المختبرات منصة موحدة وشاملة لتقوم بالتسجيل ذاتياً للانضمام إلى الشبكة.

وقال نيك كرين، نائب الرئيس الأول لشؤون العمليات والسلامة والأمن في الاتحاد الدولي للنقل الجوي: «ستبقى اختبارات الكشف عن كوفيد-19 عاملاً بالغ الأهمية في جهودنا لتحقيق التعافي طويل الأمد لقطاع السفر العالمي على المدى المنظور. ويتمثل هدفنا من تطبيق»وثيقة السفر من إياتا«في تسهيل وصول المسافرين إلى المختبرات المُعتمدة والتي تستوفي المتطلبات الخاصة برحلتهم. وتضم شبكة إياتا قائمة متنامية من المختبرات، ولا سيما في ظلّ اتجاه مزيد من شركات الطيران إلى اعتماد التطبيق. وتوفر بوابة التسجيل الذاتي سهولة كبيرة للمختبرات الطبية للانضمام إلى الشبكة لنكون مستعدين لاستيفاء جميع الاشتراطات الحكومية، بالتزامن مع عودة حركة السفر العالمية إلى طبيعتها».