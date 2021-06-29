مسؤول: طرح 3 شركات حكومية في البورصة المصرية

القاهرة (رويترز) - قال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر اليوم الثلاثاء إنه يتوقع أن تبدأ الحكومة برنامج طرح شركات مملوكة لها للاكتتاب العام في البورصة في سبتمبر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم «نتوقع من طرحين إلى ثلاثة طروحات حكومية في البورصة من سبتمبر وحتى ديسمبر».

كان وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق قال في أبريل إنه من المقرر طرح حصص من شركتين إلى ثلاث شركات حكومية في بورصة مصر خلال الربع الثالث من 2021.

وكشفت الحكومة المصرية في مارس 2018 عن عزمها طرح حصص من 23 شركة بالبورصة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه عبر بيع حصص أقلية في فترة تتراوح بين 24 و30 شهرا.

ولم تطرح الحكومة منذ ذلك الحين سوى 4.5 بالمئة من أسهم الشركة الشرقية للدخان في 2019.

وهيئة الرقابة المالية هي المسؤولة عن تنظيم الخدمات المالية غير المصرفية في مصر مثل سوق المال والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري والتأمين.