«الأهلي المُتحد الكويتي» يدرج صكوكاً في «ناسداك دبي»

دبي (الاتحاد) قرع عبدالله اللنقاوي، مدير عام الخزينة، البنك الأهلي المُتحد الكويتي، والذي يُعد أحد أبرز المؤسسات المالية في الكويت، اليوم جرس افتتاح التداول في بورصة ناسداك دبي احتفالاً بإدراج صكوك بقيمة 600 مليون دولار صادرة عن البنك. ورفع هذا الإدراج إجمالي قيمة إصدارات الدين المُدرجة من قِبل المؤسسات الكويتية في بورصة ناسداك دبي إلى 1.51 مليار دولار، كما ساهم في تعزيز مكانة دبي بوصفها أحد أكبر مركز إدراج الصكوك عالمياً بقيمة إجمالية قدرها 77.56 مليار دولار.

وقالت جهاد الحميضي، الرئيسة التنفيذية بالوكالة للبنك الأهلي المتحد، الكويت: «أصدر البنك الأهلي المتحد الكويت بنجاح صكوكاً بقيمة قدرها 600 مليون دولار لتدعيم قاعدة رأس المال. تجاوزت الاكتتابات 1.8 مليار دولار، بما يغطي 3 أضعاف حجم الإصدار المستهدف، مما يعكس ثقة المستثمرين في إدارة البنك وأدائه وأعماله. يمنح الإصدار معدل أرباح يبلغ 3.875% سنوياً يتم توزيعه بصورة نصف سنوية.

هذا الإصدار هو الإصدار الثاني للبنك الأهلي المتحد الكويت الذي يتم إدراجه بنجاح في سوق ناسداك دبي، نظراً لثقتنا في مصداقية السوق وشفافية التعامل مع الإصدارات والمستثمرين والمتعاملين».

ومن جهته، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: «بوصفها البورصة الدولية للمنطقة، فإننا سعداء بالتوسع الملحوظ لسوق الصكوك في ناسداك دبي ومواصلة البورصة اجتذاب العديد من إصدارات الدخل الثابت التجارية والسيادية على حد سواء. إن هذا الزخم يُدلل على فاعلية وتطور البنية التنظيمية والأساسية للبورصة وقدرتها الفائقة على تلبية متطلبات مختلف المؤسسات الرائدة في المنطقة والعالم. ومما لا شك فيه، فإن نجاح إدراج صكوك البنك الأهلي المُتحد يعكس الروابط الوثيقة بين أسواق المال في الكويت والإمارات العربية المتحدة، والتي تزداد قوة يوماً تلو الآخر».