عدد مليونيرات العالم يتخطى حاجز الـ 20 مليون شخص

تجاوز عدد المليونيرات في جميع أنحاء العالم حاجز الـ 20 مليون شخص خلال عام 2020، وفقا لبيانات جديدة

نشرتها شركة كابجيميني الاستشارية اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الشركة أن عدد الأشخاص الذين تبلغ قيمة ثروتهم الصافية مليون دولار أو أكثر زاد بنسبة 3ر6%، ليصل إلى 8ر20 مليون شخص، خلال العام الذي كان فيه فيروس كورونا يجتاح العالم.

ونمت الثروة الإجمالية التي تملكها هذه المجموعة من الأشخاص بنسبة 6ر7%، بقيمة إجمالية 80 تريليون دولار. وجاء الكثير من المكاسب بفضل زيادة تقييمات سوق الأسهم.

والبلدان التي ضمت أكبر عدد من الأغنياء هي بالترتيب الولايات المتحدة واليابان وألمانيا والصين. وهذه البلدان الأربعة مجتمعة هي موطن ل 63% من أصحاب الملايين في العالم.

وكان أسرع نمو في عام 2020 من بين الأغنياء، أولئك الذين لا يقل صافي ثروتهم عن 30 مليون دولار، وذلك بنسبة بلغت 9%.













