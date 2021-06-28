70 مليار درهم قيمة التعاملات عبر نظام الخصم المباشر

أبوظبي (وام)

بلغت قيمة التعاملات من خلال نظام الخصم المباشر الذي يتولى تشغيله مصرف الإمارات المركزي 70 مليار درهم خلال العام 2020 بنمو نسبته 14.7% تقريباً مقارنة مع العام 2019، وذلك وفقاً للإحصائيات الصادرة عن المصرف. جاء النمو المسجل في قيمة التعاملات من خلال نظام الخصم المباشر وسط ارتفاع عدد المعاملات المنفذة من خلال النظام إلى نحو 15.2 مليون معاملة.

ويعد «نظام الخصم المباشر» وسيلة لدفع الفواتير بشكل منتظم من الحساب الجاري أو التوفير ويمكن تفعيل الخدمة من خلال البنك المعني بحيث يتم بعد ذلك خصم المبالغ المستحقة في تاريخ الاستحقاق. تجدر الإشارة إلى أن نظام الخصم المباشر الذي بدأ مصرف الإمارات المركزي العمل به منذ عدة سنوات يستهدف تقليل الحاجة إلى الشيكات الآجلة لسداد الأقساط عند الحصول على قرض أو تمويل أو تنفيذ أي مشتريات أخرى. ويؤشر النمو المسجل في قيمة التعاملات من خلال النظام إلى ارتفاع وتيرة استخدام عملاء البنوك لبطاقة الخصم المباشر وهو ما يخدم في النهاية الهدف المتمثل في تشجيع عمليات الدفع الإلكترونية في دولة الإمارات.