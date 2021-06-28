الإمارات أكبر شريك تجاري لمصر في الشرق الأوسط بـ 4.1 مليار دولار

القاهرة (وام)

أكدت معالي نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية أن دولة الإمارات تعد أكبر شريك تجاري لمصر في منطقة الشرق الأوسط، مشيرةً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2020 نحو 4 مليارات و111 مليون دولار، مقابل 3 مليارات و356 مليون دولار خلال عام 2019.

وأضافت معاليها، خلال استقبالها الدكتور حمد سعيد الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، مندوب الدولة الدائم لدى الجامعة العربية : «بلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية للسوق الإماراتي خلال عام 2020 نحو مليارين و882 مليون دولار، مقابل مليارين و51 مليون دولار خلال عام 2019»، لافتةً إلى أن دولة الإمارات تعد أكبر مستثمر بالسوق المصري من خلال مشروعات يتجاوز رأسمالها 7 مليارات دولار.

وقالت، إنه تم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز علاقات الأخوة التي تربط قيادة البلدين الشقيقين وبحث تعزيز التعاون في مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين، وعلى رأسها التعاون الاقتصادي والاستثماري ودفعها للمزيد من التعاون لنقل العلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أرحب وبصفة خاصة في قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار.

وأكدت معاليها أهمية البناء على العلاقات القوية التي تربط البلدين حكومةً وشعباً وترجمتها لمشروعات كبرى تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين وتدعم اقتصاد البلدين.

من جانبه، أكد الشامسي حرص دولة الإمارات على تعزيز أواصر التعاون مع مصر خاصةً في ظل العلاقات الأخوية الاستراتيجية والتاريخية الوثيقة بين البلدين، مشيراً إلى أن هذه العلاقات شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية في عدة قطاعات رئيسية لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري.

وأشاد بالنهضة الحديثة التي تشهدها مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف المجالات، والتي تضمنت مبادرات ومشروعات عملاقة وعلى رأسها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي سيكون نموذجاً يُحتذى على المستوى الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن نجاح الحكومة المصرية في احتواء أزمة انتشار فيروس «كوفيد-19» وعدم اللجوء للإغلاق الكامل على غرار ما حدث في العديد من دول العالم، يمثل تجربة فريدة تسعى العديد من الدول حالياً لتبنيها بهدف الحفاظ على استمرار دوران عجلة الإنتاج وتحقيق مؤشرات نمو إيجابية وبصفة خاصة في مجال التصدير.