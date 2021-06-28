مركز بحوث الأنظمة الآمنة يتعاون مع جامعات عالمية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن معهد الابتكار التكنولوجي، ذراع الأبحاث التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، أمس، أن مركز بحوث الأنظمة الآمنة التابع للمعهد أبرم شراكة مع خمس جامعات مرموقة لتطوير نظام كمبيوتر آمن للطيران مبني على «ريسك - في» RISC-V.

وتشمل الجامعات الخمس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في الإمارات، وجامعة مودينا وريجيو اميليا، وجامعة بولونيا، ومؤسستين عامتين للأبحاث في كندا، هما جامعة واترلو، وجامعة ماكماستر في هاميلتون ضمن ولاية أونتاريو. وإضافة إلى المؤسسات الأكاديمية الشهيرة المشاركة في المشروع، سينفذ باحث من جامعة مينهو البرتغالية حزمة عمل مكملة لإضافة إمكانية المحاكاة الافتراضية.

ويهدف المشروع إلى تطوير نظام مفتوح ومبني على بنية ‹ريسك - في› عبر شرائح إلكترونية ومجموعة برمجيات يمكن اعتمادها في المعالجات الآمنة لتطبيقات كمبيوتر تنظيم طيران الطائرات المسيّرة، مما سيضيف ابتكاراً جديداً إلى تصميمات المعالجات والمنصّات، مع ضمان أفضل معايير الأمان والمرونة وكفاءة استهلاك الطاقة والأداء في الوقت الفعلي.

وقال د. شريكانت (تيكي) ثكار، كبير الباحثين في المركز، تعليقاً على هذا الإعلان: «يطور مركز بحوث الأنظمة الآمنة ويطبق تكنولوجيا أمنية مبتكرة لحماية الأنظمة المعرضة للخطر في عالمنا الذي يزداد ترابطاً يوماً بعد يوم، وبالتزامن مع تنامي التهديدات السيبرانية يوماً بعد يوم. وعبر تعاوننا مع شركائنا الدوليين، نهدف إلى إدخال تحسينات نوعية على أداء وكفاءة أنظمة كمبيوتر الطيران الحالية بناءً على ابتكار حلول تجارية، مع توفير متطلبات الموثوقية والأمان التي تحتاجها تطبيقات أنظمة كمبيوتر الطيران».