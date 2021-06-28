مصرف الإمارات للتنمية«الإمارات للتنمية» يعقد شراكة استراتيجية مع «زوهو»

دبي (الاتحاد)

وقّع مصرف الإمارات للتنمية، على مذكرة تفاهم مع زوهو كوربوريشن، بهدف تعزيز تنمية المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتهدف الاتفاقية إلى تمكين عملاء المصرف من الاستفادة من حلول المؤسسات ذات التكلفة التنافسية لمساعدتهم على تحقيق التحول الرقمي الناجح، وكذلك استثمار الإمكانات الكاملة لأعمالهم.

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يستعد مصرف الإمارات للتنمية للعب دور مهم في زيادة مساهمة الصناعات لدفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام، وسيكون من اللاعبين الأساسيين لتغطية الاحتياجات المالية لمختلف القطاعات الحيوية للاقتصاد. فيما ستكون التكنولوجيا حجر الأساس لتحقيق هذا الطموح. وسنتمكن عبر توقيع هذه الاتفاقية من الارتقاء بالعروض التي نقدمها لمختلف الفئات المستهدفة لعملائنا، وذلك كجزء من مهمتنا لتعزيز أولويات تنمية الاقتصاد».

ومن جهته قال علي شبدار، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لزوهو كورب: «نحن سعداء بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية وتمكينها من إنجاز مهمتها في رحلة التحول الرقمي. إن رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيصبحون قادرين على التوسع والانتقال إلى العالم الرقمي، الذي سيفتح لهم آفاقاً أرحب، وبالتالي الوصول إلى أسواق واعدة، ما يسهم في نهضة الدولة وازدهارها. ولا شك أن هذه الشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية ستمكننا من مساعدة مئات الشركات على نطاق واسع للاستفادة من سهولة الوصول إلى حلول المؤسسات الفعالة من حيث التكلفة والتمتع بمستويات نمو جديدة من خلال مزايا أتمتة الأعمال والتكامل والذكاء».