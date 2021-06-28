تحت رعاية حمدان بن محمد.. تنظيم مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية خـلال «إكسبـو 2020»

دبي (وام)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ستقام الدورة الثالثة من «مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية» في 21 فبراير 2022، فيما سيتم تنظيم مجموعة من الفعاليات التفاعلية، التي من شأنها المساهمة في زيادة التأثير، بالإضافة إلى توفير منصات للهيئات تمكنها من استكشاف ملامح مستقبل القطاع.

وسيعقد المؤتمر في مركز دبي للمعارض الجديد الكائن داخل موقع «إكسبو 2020 دبي»، تحت شعار «الهيئات والعالم الجديد: المرونة وإعادة الابتكار»، بالتزامن مع فترة انعقاد «إكسبو 2020» الملتقى العالمي الذي تستمر فعالياته لستة أشهر، ويتوقع أن يستقطب أعداداً كبيرة من المتخصصين والزوار من شتى أنحاء العالم.

ولتحقيق أقصى استفادة من المؤتمر قبل فترة من انعقاده، سوف يتم تنظيم ثلاث جلسات تفاعلية افتراضية على مدار عام 2021، من شأنها المساهمة في إطلاع المشاركين على المواضيع الرئيسة التي سيتطرق إليها المؤتمر، كما ستتيح لهم الفرصة لمناقشة القضايا المهمة التي ترغب الوفود المشاركة بإدراجها على جدول الأعمال، علماً بأنه تم عقد أولى هذه الجلسات في 15 يونيو الجاري.

ويعد المؤتمر الحدث الرئيس لمركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية الذي تأسس في عام 2014 ضمن مبادرة مشتركة لغرفة تجارة وصناعة دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، ومركز دبي التجاري العالمي، فيما يعتبر مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية الجهة المسؤولة عن دعم ومنح التراخيص للهيئات الإقليمية والدولية لتأسيس فروع لها في دبي.

ويهدف المركز إلى أن يكون منصة للحوار والتعليم يساعد تلك الهيئات على استكشاف الفرص المتاحة في الشرق الأوسط، وكذلك المساهمة في تأسيس كيانات تلعب دوراً في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة في الإمارات بشكل خاص والمنطقة ككل، وقد افتتح المركز مكتبه الجديد في «ون سنترال» بمنطقة مركز دبي التجاري العالمي في شهر ديسمبر 2019 لتوفير بيئة مثمرة للهيئات والجهات المنتسبة إليه.

وسيتم تنظيم جولة تعريفية للمشاركين بعد انعقاد المؤتمر لأجنحة معرض «إكسبو 2020 دبي» لمشاهدة الإحتفالات والفعاليات المتنوعة التي تعكس ثقافات الدول المشاركة، بالإضافة إلى تذوق أشهى الأطباق والمأكولات من جميع أنحاء العالم.

وقال عصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: إن دور دبي لا يقتصر على استقطاب الهيئات والجمعيات العالمية فحسب، بل إنها تحرص كذلك على توفير منصة مثالية لتطوير هذا القطاع على الصعيد الدولي، حيث يقوم مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية بدور مهم في تنظيم هذا المؤتمر في دبي الذي يشارك فيه المديرون التنفيذيون وأصحاب القرار من جميع أنحاء العالم، ويتزامن انعقاده مع فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي» الحدث الأبرز الذي يقام لأول مرة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، وسوف يتيح المؤتمر لهذه الهيئات الفرصة لتباحث آخر المستجدات والمناقشات وتبادل الآراء واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت الذي يقومون به بإعادة تقييم أولوياتهم واستراتيجياتهم نتيجة تداعيات جائحة «كوفيد-19»، وأننا نتطلع للترحيب مرة أخرى بالوفود المشاركة التي تمثل الهيئات العالمية في دبي، وتشجيعهم على الاستفادة من المزايا التي تتمتع بها المدينة.