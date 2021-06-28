«أبوظبي للجودة» يشارك في فعاليات التجمع الخليجي للمترولوجيا

أبوظبي (الاتحاد)

شارك معهد الإمارات للمترولوجيا التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في اجتماعات وفعاليات أسبوع التجمع الخليجي للمترولوجيا افتراضياً، خلال الفترة من 6 إلى 10 يونيو 2021، حيث ناقشت اللجان الفنية خلال الاجتماعات آخر مستجدات برامج المقارنات البينية الحالية والمستقبلية، والدراسات والبحوث التي يمكن تنفيذها وكل ما يتعلق بأنشطة التجمع الخليجي للمترولوجيا.

وقال سعيد المهيري، المدير التنفيذي لمعهد الإمارات للمترولوجيا: إن الاجتماعات شهدت إجراء عملية الانتخابات لجميع اللجان الفنية في التجمع الخليجي، والتي أثمرت بانتخاب أعضاء من معهد الإمارات للمترولوجيا، وأسفرت نتائج العملية الانتخابية عن اختيار أسماء محمد الحوسني رئيساً للجنة الفنية الخليجية لأنظمة الجودة في المترلوجيا، ووليد يحيى الكلباني رئيساً للجنة الفنية الخليجية الكهربائية والمغناطيسية والوقت والتردد، وشمسة صالح الكيومي أميناً للجنة الفنية الخليجية الكهربائية والمغناطيسية والوقت والتردد.

وتم خلال الاجتماعات تكريم جميع رؤساء وأمناء اللجان الفنية السابقين على إنجازاتهم في الفترة السابقة التي تكللت بنجاح جميع اللجان الفنية الخليجية، متمنين للمرشحين الجدد إكمال مسيرة اللجان الفنية بما يحقق أهدافها ويعزز مكانتها بين التجمعات الإقليمية الأخرى.

وأكد المهيري على الدور الذي يقوم به معهد الأمارات للمترولوجيا لشركاء المجلس من المتعاملين من القطاعين الحكومي وشركات القطاع الخاص وشركائه الدوليين من خدمات متنوعة.