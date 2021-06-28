سلطان القاسمي يـزور «الحمريـة لتوليد الطاقة الكهربائية»

الشارقة (الاتحاد)

زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، محطة الحمرية المستقلة لتوليد الطاقة الكهربائية باستطاعة 1.8 جيجاواط، والتي لا تزال قيد الإنشاء، وقام سموه بجولة ميدانية اطلع خلالها على المشروع والتقدم المُحرز في عمليات الإنشاء.

وكانت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وقعت اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عاماً في عام 2018 مع الشريكين المطورين شركة «سوميتومو» اليابانية وجنرال إلكتريك للخدمات المالية للطاقة، لتطوير وبناء وتشغيل المحطة. وبعد الإغلاق المالي لهذه الصفقة في العام 2019، شكّل الشريكان المطوران مع «شركة شيكوكو للطاقة الكهربائية» و«الشارقة لإدارة الأصول»، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، شركة مشروع مشترك، «شيبكو»، لبناء المشروع وملكيته وتشغيله، ليكون أول محطة مستقلة لتوليد الطاقة الكهربائية بالدورة المركبة في الشارقة.

مقر المحطة (من المصدر)

وتقدم شركة «جنرال إلكتريك لطاقة الغاز» أعمال الهندسة والإنشاء والمشتريات الرئيسية، وتزود المحطة بثلاثة توربينات غازية من طراز 9HA.01، وستة مولدات وثلاثة مولدات بخارية لاستعادة الحرارة. وستقدم الشركة أيضاً قطع التبديل وخدمات الإصلاح والصيانة لأصول توليد الطاقة في المشروع لمدة 25 عاماً تقريباً.

وقال سعيد سلطان السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة: «نعمل على تنفيذ توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، من أجل تعزيز بنيتنا التحتية ودعم قطاع الطاقة في إمارة الشارقة، وكذلك جذب المزيد من المستثمرين في القطاع. يأتي ذلك في إطار التزامنا بتحقيق خطة هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة 2030 الرامية لتعزيز قدرات توليد الطاقة الكهربائية في الشارقة لتصل إلى 4600 ميجاواط. ولا شك أن محطة الحمرية المستقلة لتوليد الطاقة الكهربائية تمثل عنصراً رئيسياً لتحقيق هذا الهدف ومن المتوقع أن تلبي نحو 40% من احتياجات الطاقة الكهربائية في الإمارة عند اكتمالها».

وأشار عمر الملا، رئيس مجلس إدارة «شيبكو»: «يسعدنا تطوير هذا المشروع الذي سيعزز استقلالية قطاع الطاقة في الشارقة، وسيرسخ معايير جديدة لقطاع المرافق في المنطقة. وقد حققت توربينات ‹جنرال إلكتريك› الغازية من طراز H-class رقمين عالميين قياسيين لكفاءة العمل بالدورة المركبة، ويسرنا تقديم هذه التقنية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع اكتمال مشروع المحطة، ستكون الأكثر كفاءة من نوعها في قطاع المرافق بمنطقة الشرق الأوسط. كما أن استخدام ثلاثة توربينات من ‹جنرال إلكتريك› طراز 9HA.01، والتي تعمل بالدورة المركبة سيساعد هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة على تقليل الانبعاثات الكربونية بما يصل إلى 4 ملايين طن مقارنة بالمستويات الحالية، ما يعادل إزالة مليون سيارة عن طرقات دولة الإمارات».

وأضاف جوزيف أنيس، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال خدمات الطاقة وأنظمة الطاقة الغازية لدى «جنرال إلكتريك» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا: «سعداء في ‹جنرال إلكتريك› بالمساهمة في دعم تطور قطاع الطاقة في إمارة الشارقة على مدار سنوات. ويتواجد اليوم أكثر من 20 توربين غازي من شركتنا قيد الخدمة في الإمارة، وتعمل على تلبية 60% على الأقل من احتياجات الطاقة الكهربائية فيها. ونؤكد على التزامنا الدائم بدعم القطاع بكل ما نمتلك من تكنولوجيا وتقنيات حديثة، وهو ما تكلل مؤخراً بإنشاء محطة الحمرية المستقلة لتوليد الطاقة الكهربائية، حيث سيساهم هذا المشروع بتحقيق مستهدفات خطة هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة 2030 واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، عبر إضافة تقنيات توليد الطاقة الكهربائية الأكثر كفاءة، والحد من البصمة الكربونية لكل ميجاواط ساعي من الطاقة الكهربائية يتم توليدها في الشارقة مقارنة بالمستويات الحالية».

ويعمل في مشروع محطة الحمرية المستقلة لتوليد الطاقة الكهربائية أكثر من 1500 شخص من 20 دولة، وسجلوا مجتمعين أكثر من 7 ملايين ساعة عمل. ونجحوا باستكمال معظم أعمال الإنشاء، وتأمين ما يصل إلى 90% من المشتريات وأكثر من 75% من أعمال البناء والتكليف في المشروع.