«دبي للطاقة» توقع مذكرة تفاهم مع «جي أكس»

دبي (الاتحاد)

أعلنت بورصة دبي للطاقة، البورصة الدولية الأولى في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة والسلع، أمس عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جي أكس General Index Limited (GX)، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون فيما بينهما لدعم نمو العقود الآجلة للنفط الخام.

وقال رائد السلامي، المدير العام لبورصة دبي للطاقة:«إن هذه الاتفاقية تعكس اهتمامنا البالغ في دعم وتطوير عمليات التحوط في المنطقة، حيث ستمكننا من العمل سوياً على عدد من العقود المشتركة، بالإضافة إلى نشر المزيد من الوعي حول أهمية العقود الآجلة ومدى تأثيرها على قطاع الطاقة.»

وتسمح الاتفاقية للبورصة وشركة جي أكس بالعمل المشترك؛ بغية البحث وإيجاد المزيد من الحلول التي تساهم في تفعيل التداول في العقود الآجلة وتؤمن مصدراً مهماً لعمليات التحوط في أسواق النفط التي تشهد تقلبات في الأسعار بشكل يومي

وقال نيل برادفورد، الرئيس التنفيذي في شركة جي أكس:«جاء اختيارنا لبورصة دبي للطاقة بعد أن حققت نجاحاً باهراً في إطلاق وتطوير عقد خام عمان الآجل الذي يلعب اليوم دوراً رئيسياً في تسعير نفوط المنطقة، ونتمنى أن تكون هذه الاتفاقية مدخلاً للمزيد من المبادرات التي تساهم في تطوير هذا القطاع المهم لمنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي بشكل خاص.»

وختم السلامي: «لقد تم إطلاق شركة جي أكس مؤخراً في الأسواق وهي مبنية على أسس صلبة وخبرات واسعة في مجال تسعير النفط تمتد إلى أكثر من ثلاثة عقود من الزمن، لذلك نستطيع القول بأن عملنا المشترك سيعود بفائدة إضافية على عملائنا ومنتجي الطاقة في المنطقة».