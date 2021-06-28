«غرفة الشارقة» تُطلق «منصة الغرفة للمسؤولية المجتمعية»

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، «منصة غرفة الشارقة للمسؤولية المجتمعية» إحدى مبادراتها الرامية إلى تحفيز الممارسات المستدامة في بيئة الأعمال بإمارة الشارقة، عبر ترسيخ ورفع مستوى الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية ودعوة شركات القطاع الخاص للمساهمة ودعم المبادرات التي تنظمها الدوائر والمؤسسات الحكومية.

جاء ذلك خلال حفل أقيم أمس في مقر الغرفة شهده عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وأعرب عبد الله سلطان العويس، عن سعادته بهذه المبادرة التي تحرص من خلالها الغرفة إلى تعزيز وعي مجتمع الأعمال ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية لديه، فضلا عن إبراز ريادة مؤسسات القطاع الخاص ومساهماتهم ومبادراتهم المجتمعية وعرضها لتكون مثالا يحتذى لتحفيز وتشجيع الشركات على تبني هذه الثقافة النبيلة وجعلها جزءا لا يتجزأ من قيمها المؤسسية، لتسهم بشكل فاعل في تحقيق التنمية المستدامة على كافة المستويات، وتترك بصمتها في طريق العطاء وخدمة الوطن والمجتمع والإنسان.