«الأعمال الخيرية العالمية» توقع اتفاقية مع «اقتصادية عجمان»

عجمان (وام)

وقعت هيئة الأعمال الخيرية العالمية ودائرة التنمية الاقتصادية بعجمان اتفاقية تعاون بهدف دعم جهود العمل الخيري. مثّل هيئة الأعمال الخيرية العالمية، خلال توقيع الاتفاقية، الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة الأمين العام للهيئة، فيما مثل دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان مديرها العام عبدالله الحمراني.

وقال الدكتور خالد الخاجة الهدف من توقيع الاتفاقية هو ترسيخ ثقافة العمل الخيري بين الموظفين في الجهات الحكومية، وإشراكهم في المبادرات الإنسانية والتطوعية، والاستفادة من خبراتهم.

من جانبه، قال عبدالله أحمد الحمراني: إن الدائرة وفي اطار رؤيتها الاستراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، لا تغفل عن دورها المجتمعي، والذي يهدف إلى تحقيق الرفاهية والسعادة لمجتمع الإمارة.