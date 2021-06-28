«اتصالات» تدعم تطبيق تقنية النفاذ الراديوي المفتوحة

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت «اتصالات» أمس، عزمها تكثيف جهودها نحو تطبيق تقنية النفاذ الراديوي المفتوحة «OpenRAN»، وذلك في إطار تبنيها حلول الشبكة كخدمة «NaaS» المستضافة على سحابتها المحلية.جاء ذلك خلال مشاركة هيثم عبد الرزاق، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «اتصالات» في مؤتمر شبكة النفاذ الراديوي المفتوحة، المنعقد ضمن جدول أعمال المؤتمر العالمي للهواتف المتحركة ببرشلونة، وهو الحدث السنوي الأبرز في قطاع الاتصالات الذي ينعقد في الفترة ما بين 28 يونيو إلى 1 يوليو 2021.

ونجحت «اتصالات» خلال العام 2020 في إطلاق أول شبكة نفاذ راديوي مفتوحة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، وكانت من ضمن الأوائل في طرح هذه التقنية على مستوى العالم، وعكفت الشركة خلال المرحلة الماضية على تطوير نطاق هذه التقنية، وإدراجها بمختلف شبكاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار هيثم عبد الرزاق، خلال المؤتمر إلى جهود «اتصالات» في هذا المضمار، وقال: «اتخذت «اتصالات» العديد من الخطوات السباقة والريادية، بالإضافة إلى دورها في ميدان البحث والتطوير، لتكون الرائدة في تطبيق تقنية النفاذ الراديوي المفتوحة في دولة الإمارات. وبالتعاون مع شركائنا الدوليين، نواصل التزامنا بالارتقاء بمنظومة اتصالات متطورة تدمج ما بين شبكة النفاذ الراديوي المفتوحة والحوسبة المتنقلة الطرفية «MEC».

وأضاف «تحرص ‹اتصالات› بصفتها الشركة الرائدة في قطاع الاتصالات بالمنطقة، على التبني المبكر لأحدث التقنيات التي تعزّز قيمة الخدمات، وأن تساهم في المراحل الأولى لتطبيقها. ومن خلال الانتقال إلى حلول الشبكة كخدمة «NaaS» على السحابة المحلية، ستساهم شبكة النفاذ الراديوي المفتوحة في إثراء منظومة الاتصال المتحرك وإحداث التغييرات الإيجابية في القطاع»، وفي إطار نجاحاتها في منظومة شبكات النفاذ «Access Networks»، تمكنت «اتصالات» من تطوير المنصة «A3» التي تجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعلّم الآلات، والأتمتة، حيث تراعي هذه المنصة في تصميمها متطلبات شبكة النفاذ الراديوي المفتوحة والحوسبة المتنقلة الطرفية، باستخدام تقنية النفاذ الراديوي المفتوحة على شبكات الجيل الرابع 4G والجيل الخامس 5G، وغيرها من التقنيات المستقبلية.

واختتم هيثم عبد الرزاق «أن منصة A3 قد لعبت دوراً محورياً في تحقيق رؤية ‹اتصالات› في شبكة النفاذ الراديوي المفتوحة، وأثبتت نجاحها في الحصول على مراحل آلية بالكامل في التشغيل، وتحسين الأداء، والعمليات، والتخطيط وغيرها».