تحالف عالمي لدعم البنية التحتية الرقمية

أعلنت شركة الهلال للمشاريع عن انضمامها إلى تحالف «إديسون» Alliance) - EDISON البنية التحتية الرقمية الأساسية وشبكة الخدمات) التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، للمساعدة في تمكين الجميع من الاستفادة من الفرص الرقمية ميسورة التكلفة بحلول عام 2025.

وتعد الشركة من أوائل الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي انضمت إلى هذا التحالف العالمي لجعل مُهمة إتاحة الخدمات الرقمية للجميع أولويةً ومطلباً أساسياً لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وعُيِّن بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع، محركاً رئيسياً للتحالف، إذ سيعمل جنباً إلى جنب مع كبار المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع، بما فيهم أجاي بانغا، الرئيس التنفيذي لشركة «ماستركارد»، وروث بورات، نائبة الرئيس الأولى والمديرة المالية لشركة ألفابيت وجوجل؛ وريتش ليسر، الرئيس التنفيذي لمجموعة بوسطن الاستشارية العالمية؛ ومايكل ديل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ديل للتكنولوجيا؛ وجيس ستالي، الرئيس التنفيذي لمجموعة باركليز؛ وبوريه إيكهولم، الرئيس التنفيذي لشركة إريكسون؛ وبولا إنجابير، وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في رواندا. ويرأس التحالف هانز فيستبرج، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة فيريزون.

وقال بدر جعفر: «يعد تحالف إديسون مبادرة استراتيجية مهمة ستغير طريقة تفكيرنا في الاتصال الرقمي العالمي، وسيصبح لنصف سكان العالم الذين لا تُتاح لديهم إمكانية الاتصال بالإنترنت القدرة على الاستفادة من الفرص المذهلة التي يوفرها الاتصال الرقمي، ولن تقتصر آثار هذه المبادرة على تحسين حياة هؤلاء الأفراد والمجتمعات، بل وسيزيد من وتيرة النمو الاقتصادي على مستوى العالم. وسنحرص في الهلال للمشاريع على استخدام شبكاتنا المهنية وخبراتنا دعماً لمساعي التحالف وجهوده، وللمساعدة في إحداث تغيير إيجابي مستدام وطويل الأجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها».

وعُيِّن كذلك توشار سينغفي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الاستثمارات في الهلال للمشاريع، في الشبكة التنفيذية للتحالف، للمساعدة في تعزيز الجهود المشتركة ومواءمة الأولويات للتوعية بقيمة الاستثمار الرقمي وتحفيزه.