الأرجنتين تطالب بحد أدنى للضريبة عند 21%

باريس (رويترز) - قال وزير المالية الأرجنتيني اليوم الاثنين إن مقترحا لمجموعة السبع يتضمن حدا أدنى عالميا لضريبة الشركات عند 15 بالمئة هو معدل منخفض جدا، وإن هناك حاجة إلى معدل لا يقل عن 21 بالمئة، متزعما بذلك مسعى لبعض الدول النامية للوصول إلى اتفاق أفضل لاقتصاداتها.

ووافق وزراء مالية مجموعة السبع للدول الغنية في وقت سابق هذا الشهر على دعم حد أدنى عالمي لضريبة الشركات عند 15 بالمئة على الأقل في مفاوضات دولية جارية حاليا.

وقال وزير المالية الأرجنتيني مارتن جوزمان في حلقة نقاشية على الإنترنت استضافتها اللجنة المستقلة لإصلاح ضرائب الشركات الدولية «معدل 15 بالمئة منخفض جدا... نحن ندعو إلى أكثر من 15 بالمئة. بالتأكيد فإن معدلا لا يقل عن 21 بالمئة و25 بالمئة سيكون أفضل».

وستحاول حوالي 140 دولة يومي الأربعاء والخميس الوصول إلى توافق بشأن حد أدنى عالمي لضريبة الشركات وقواعد جديدة للضرائب على التجارة عبر الحدود قبل أن ترسل الاتفاق إلى وزراء مالية مجموعة العشرين لدعمه في يوليو.