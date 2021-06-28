مستويات قياسية لـ«ستاندرد آند بورز» و«ناسداك»

نيويورك (رويترز) - بلغ المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك في بورصة وول ستريت مستويات غير مسبوقة بعد فترة قصيرة من بدء تعاملات اليوم الاثنين مع ارتفاع الأسهم المرتبطة بالنمو ذات الصلة بالتكنولوجيا، بينما ينتظر المستثمرون بيانات حول متانة تعافي سوق العمل في الولايات المتحدة وأرباح الشركات في وقت لاحق من الأسبوع.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 5.7 نقطة بما يعادل 0.02 بالمئة إلى 34428.1 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 4.2 نقطة أو 0.10 بالمئة إلى 4284.9 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 57.4 نقطة أو 0.40 بالمئة إلى 14417.811 نقطة.