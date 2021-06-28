«بي اتش ام كابيتال» موفر سيولة لأول صندوق «بتكوين»

دبي (الاتحاد) أعلنت شركة بي اتش ام كابيتال، عن تعيينها أول موفر للسيولة لصندوق بتكوين التابع لشركة iQ3 الكندية، والمدرج حديثاً في بورصة ناسداك دبي (رمز التداول QBTC)، وهو أول صندوق بتكوين رئيسي مُرخص في العالم يُدرج بأسواق رأس المال النظامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستقوم «بي اتش ام كابيتال» بتوفير السيولة بما يشمل عروض البيع وطلبات للشراء بشكل مستمر على الصندوق، لتتيح للمستثمرين شراء الوحدات مباشرة في ناسداك دبي، إلى جانب تقديم التسهيلات للراغبين بنقل وحداتهم في الصندوق من بورصة تورونتو إلى ناسداك دبي وبالعكس، حيث يتمتع صندوق «بيتكوين» بميزة الإدراج المزدوج في بورصتين بكندا والإمارات. وأكد حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، أن اختيار ناسداك دبي كبورصة إدراج في المنطقة من قبل شركة تتجاوز قيمة أصولها المُدارة 2.5 مليار دولار كندي، يعكس الاهتمام المتزايد من الشركات العالمية للاستفادة من بيئة دبي التنظيمية عالمية المستوى والداعمة لنمو أعمال واستثمارات الاقتصاد الجديد. من ناحيته، عبّر فريدريك باي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة iQ3، عن سعادته بإدراج أول صندوق بيتكوين رئيسي مُرخص بالعالم في بورصة ناسداك دبي، وأكد أن قيام «بي اتش ام كابيتال» بتوفير السيولة للصندوق، سيتيح خيارات أوسع وأكثر سهولة للراغبين في الاستثمار. وشكر عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش ام كابيتال، إدارة ناسداك دبي وشركة iQ3، على ثقتهم بقدرة بي اتش ام كابيتال على أن تكون أول موفر رائد للسيولة للصندوق، لتمنح المستثمرين في المنطقة قدرة أكبر على تنويع محافظهم الاستثمارية، ودخول سوق العملات الرقمية، الذي يشهد إقبالاً متزايداً من قبل الأفراد والشركات والمؤسسات حول العالم، وستمنح هذه الخطوة الشركة فرصة لمواصلة تقديم خدماتها المتميزة للمستثمرين، مع سنوات طويلة من الخبرة في السوق المالي وأسواق المنطقة.