تراجع واردات ألمانيا النفطية 10.8%

فرانكفورت (رويترز) - أظهرت بيانات رسمية أن واردات ألمانيا من النفط الخام في الفترة من يناير إلى أبريل هبطت 10.8 بالمئة على أساس سنوي، مع تضرر القطاع من جائحة كوفيد-19 وإجراءات العزل المرتبطة بها، لكن التراجع السنوي كان أقل وطأة مقارنة به في أول ثلاثة أشهر من العام مع بدء تحسن الاقتصاد.

ونزلت أحجام واردات النفط في الأشهر الأربعة الأولي من العام إلى 24.8 مليون طن من 27.8 مليون في الفترة ذاتها من 2020، بحسب بيانات مكتب التجارة بالمكتب الاتحادي للشؤون الاقتصادية.

واستحوذت الواردات من روسيا على 35.5 بالمئة، يليها بحر الشمال البريطاني والنرويجي بنسبة 21.9 بالمئة، ثم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بنسبة 15 بالمئة.

وجاءت النسبة الباقية من مصادر أخرى من ضمنها الولايات المتحدة.

وأنفقت ألمانيا 9.2 مليار يورو (10.98 مليار دولار) علي واردات الخام خلال تلك الفترة، بزيادة 5.7 بالمئة عنها قبل عام، ما يعكس ارتفاعات أسعار النفط بفضل الطلب هذا العام لتصل لأعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2018.