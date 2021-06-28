النفط يستعيد ذكريات 2018 قبل اجتماع «أوبك+»

سنغافورة (رويترز) - لامست أسعار النفط مستويات مرتفعة لم تسجلها منذ أكتوبر 2018 ثم نزلت عنها، في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون على اجتماع أوبك الأسبوع الجاري، فيما تستمر الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران بشان إحياء الاتفاق النووي، مؤجلة زيادة الصادرات النفطية الإيرانية.

وتراجع خام برنت تسليم أغسطس سنتا واحدا إلى 76.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 06.19 بتوقيت جرينتش، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أغسطس 74.09 دولار للبرميل بزيادة أربع سنتات.

تعيد مجموعة أوبك+ 2.1 مليون برميل من الخام للسوق بداية من مايو وحتى نهاية يوليو ضمن خطة للخفض التدريجي لقيود الإنتاج غير المسبوقة التي بدأت العام الماضي.

وتجتمع أوبك+ مطلع يوليو وقد تقلص تخفيضات الإنتاج أكثر في أغسطس مع ارتفاع أسعار النفط وتعافي الطلب.

وتتوقع أيه.ان.زد وآي.ان.جي أن ترفع أوبك+ الإنتاج بحوالي 500 ألف برميل يوميا في أغسطس وهو الأمر الذي من المرجح أن يدعم ارتفاع أسعار.

وذكرت آي.ان.جي في مذكرة «أي كمية أقل من ذلك من المرجح أن تكون كافية لنرى متعاملين يدفعون السوق للصعود على المدى القصير».