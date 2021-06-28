هبوط الذهب وضعف الدولار يحد من الخسائر

لندن (رويترز) - جرى تداول الذهب داخل نطاق ضيق اليوم الاثنين، وسط إحجام من المستثمرين في ظل الرسائل المتباينة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بشأن تشديد السياسة النقدية، إلا أن ضعف الدولار حد من خسائر الذهب.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1778.26 دولار للأوقية بحلول الساعة 09.11 بتوقيت جرينتش. وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1779.10 دولار.

وقال اولي هانسن المحلل ببنك ساكسو «يمر الذهب بفترة أزمة في الثقة.. يكافح للعودة من جديد لمستوى 1800 دولار.. يبدو أن السوق مقتنعة تماما برأي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) أن التضخم أمر عارض وأنه لا حاجة للقلق حيال فترة تضخم طويلة».

مني الذهب بأكبر خسارة يومية في خمسة أشهر بعدما أشار مجلس الاحتياطي إلى أنه يتوقع تشديد السياسية النقدية أبكر مما هو متوقع، لكن جيروم باول رئيس المجلس قال إن التضخم لن يكون العامل الوحيد في قرار أسعار الفائدة.

وحد من خسائر الذهب اليوم هبوط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل ست عملات رئيسية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على الفضة عند 26.07 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1104.46 دولار، في حين زاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2641.93 دولار.