موانئ دبي تصدر 75 ألف طن من حديد التسليح إلى أميركا الشمالية

دبي (الاتحاد)

نفذَ ميناء جبل علي عملية تصدير 75 ألف طن متري من حديد التسليح لصالح شركة «كوناريس»، المصنع الرائد لإنتاج الحديد والصلب في الشرق الأوسط، التي تم تصديرها من ميناء جبل علي إلى أميركا الشمالية، لتسهم بذلك موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، و«كوناريس» في تحقيق أهداف «مشروع 300 مليار»، الذي يمثل الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وقد أنتجت «كوناريس» شحنة قضبان حديد التسليح في منشأتها ضمن المجمع الصناعي في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، وهي أول شحنة لشركة «كوناريس» يتم تصديرها إلى خارج دولة الإمارات، وقد تولى ميناء جبل علي، التابع لموانئ دبي العالمية، بالكامل إدارة عمليات المناولة للشحنة. ويعد هذا التعاون، الأول من نوعه بين الطرفين، بداية لإطلاق العديد من العمليات التجارية المماثلة مستقبلاً

وقال عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات وجافزا: «لطالما كان القطاع الصناعي ركيزة رئيسة لموانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، وللدولة بشكل عام».