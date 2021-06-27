«الدار» تكشف عن الشركات المرشحة للمرحلة النهائية من برنامج «منصة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الدار العقارية عن اختيار 12 شركة للمرحلة النهائية في الدورة الثانية من برنامج حاضنة الأعمال الخاصّ بها «منصّة»، والذي يُقام لمدة ستة أشهر بهدف تنمية المواهب وتطوير مفاهيم جديدة ومبتكرة في قطاع التجزئة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وقد سجّلت هذه الدورة من البرنامج 260 مشاركة من مشاريع وشركات ناشئة إماراتية وخليجية وعالمية أي ما يتخطى ضعف عدد المشاركات في الدورة الأولى.

وتم إنشاء برنامج «منصة» تماشياً مع استراتيجية الدار للابتكار، حيث يهدف البرنامج إلى تطوير المواهب والمفاهيم الريادية. ويتم تنظيم البرنامج بالتعاون مع «ستارت إيه دي» (startAD)، منصة الابتكار وريادة الأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي، والتي تحظى بدعم من شركة «تمكين». ويقدّم البرنامج للمرشحين النهائيين مجموعة واسعة من الفرص لتطوير أفكارهم وبناء المهارات اللازمة لتحقيق النجاح في شركاتهم الناشئة وتحقيق المزيد من التوسع والنمو. كما ستحظى الشركات المُختارة بالتدريب والتوجيه من نخبة من الخبراء المحليين والعالميين في مجالات ريادة الأعمال وتجارة التجزئة والتكنولوجيا. وسيحصل الفائزون الذين سيتم اختيارهم من بين المرشحين النهائيين على محفّزات مالية بقيمة إجمالية تصل إلى مليون درهم.