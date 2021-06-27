«مالية الاتحادي» تناقش سياسة وزارة الاقتصــاد في السياحة

أبوظبي (الاتحاد)

واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للجلس بدبي، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة وزارة الاقتصاد في شأن السياحة، بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة مروان عبيد المهيري مقرر اللجنة، وأسامة أحد الشعفار، وعائشة رضا البيرق، والدكتور طارق حميد الطاير، وميرة سلطان السويدي.

وحضر من وزارة الاقتصاد فيصل الحمادي وكيل الوزارة المساعد لقطاع تنمية ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال سعيد راشد العابدي: إنه تم في الاجتماع تبادل الآراء والمعلومات مع ممثلي وزارة الاقتصاد حول القطاع السياحي في الدولة، وجهود مختلف الجهات ذات الصلة في تطوير وزيادة نمو هذا القطاع، وتم الاطلاع على التحديات التي تواجه السياحة وبحث الحلول المناسبة لتنشيط مجالاتها.

وأشار إلى أن اللجنة طلبت توفير معلومات وإحصائيات توضح عدد العاملين حالياً في قطاع السياحة وعدد الذين تم إنهاء خدماتهم، وقائمة الشركات السياحية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد، وعدد وكالات السفر والسياحة المسجلة في الدولة.