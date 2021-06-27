«إس آند بي»: زيادة الطلب ترفع أسعار عقارات دبي

دبي (الاتحاد)

قالت وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية في تقريرها الأخير، إن سوق العقارات السكنية في دبي يكتسب زخماً مع زيادة الطلب الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في بعض مناطق الإمارة لأول مرة منذ 2015.

وتمتلك شركة إعمار العقارية نصيب الأسد من النمو بفضل موقعها الرائد في السوق، كما يتضح من ارتفاع مبيعات العقارات في الإمارات العربية المتحدة إلى 10.5 مليار درهم إماراتي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021، مقارنةً بـ 6.3 مليار درهم إماراتي في عام 2020 بأكمله.

كما تتوقع ستاندرد آند بورز حدوث انتعاش في أرباح الشركة ومقاييس الائتمان في عام 2021، حيث من المحتمل أن تتجاوز الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 8 مليارات درهم وتحسن الأموال من العمليات إلى الديون إلى حوالي 30 %. لذلك، قامت إس آند بي بتعديل توقعاتها بشأن إعمار العقارية لتصبح مستقرة من سلبية وأكدت التصنيف الائتماني طويل الأجل للشركة «BB +».

و تشير النظرة المستقبلية المستقرة إلى توقع ستاندرد آند بورز أن يصل حجم التمويل الفوري المعدل من إعمار العقارية إلى ما يقرب من 30 % في نهاية عام 2021 وسيستمر في الارتفاع في السنوات التالية.