«الإمارات للطاقة النووية» تكرم المتميزين في المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات

أبوظبي (وام)

كرمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية 10 من المواهب الإماراتية الشابة الذين شاركوا في «المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2021» التي عقدت تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية واختتمت أعمالها مؤخراً. وخلال المسابقة التي عملت على تحفيز القدرات الشبابية الإماراتية وإطلاعهم على مجموعة متنوعة من الوظائف الفنية والمهنية زار محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية نخبة من المشاركين الموهوبين وهنأهم على مستوى عملهم المتميز. وتم تكريم المواهب الإماراتية في المسابقة خلال حفل افتراضي استضافته مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بمشاركة سعادة الدكتور مبارك الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني. وأكد محمد إبراهيم الحمادي ضرورة الحرص على التعلم المستمر واكتساب المهارات مشيداً بتفاني الشباب الموهوبين العشرة وتمنى لهم دوام التوفيق في البطولات الإقليمية والدولية. يذكر أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية هي شريك طويل الأمد للمسابقة الوطنية لمهارات الإمارات و«راعي الطاقة الصديقة للبيئة» للدورة الحالية من المسابقة التي اختتمت منافساتها مؤخراً.