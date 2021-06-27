720 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

دبي (وام)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس أكثر من 720 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 317 مبايعة بقيمة 467.52 مليون درهم منها 10 مبايعات للأراضي بقيمة 54.37 مليون درهم و307 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 413.16 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 16 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة سيح شعيب 3. وسجلت الرهون قيمة قدرها 205.44 مليون درهم منها 20 رهنا لأراض بقيمة 63.28 مليون درهم و82 رهنا لفلل وشقق بقيمة 142.16 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 28 مليون درهم وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 24 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 37 هبة بقيمة 47.55 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 30 مليون درهم وأخرى في منطقة مردف بقيمة 6 ملايين درهم.