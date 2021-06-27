«العالمية القابضة» الأعلى قيمة في سوق أبوظبي

أبوظبي (رويترز) - أصبحت الشركة العالمية القابضة، التي تملك أصولا بقطاعات سريعة النمو مثل الرعاية الصحية والصناعة، الأعلى قيمة بسوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الأحد بعد أن صعدت أسهمها نحو 15 بالمئة عقب إدراج وحدة.

وبلغت القيمة السوقية للعالمية القابضة 201.7 مليار درهم (54.92 مليار دولار) بعد بدء تداول سهم ألفا ظبي، وهي شركة قابضة تعمل في قطاعات الرعاية الصحية والإنشاءات والضيافة، وتملك العالمية 45 بالمئة فيها.

يتجاوز ذلك القيمة السوقية لشركة اتصالات والبالغة 52.6 مليار دولار، ويصل بمكاسب سهم العالمية القابضة هذا العام إلى أكثر من 163 بالمئة.

فتح سهم ألفا ظبي على 20 درهما في سوق أبوظبي. وبحلول الإغلاق نزل إلى 15 درهما، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى 150 مليار درهم (40.8 مليار دولار).

رفع صعود السهم كذلك مؤشر أبوظبي الذي أغلق على مكاسب بلغت اثنين بالمئة. وتجاوزت القيمة السوقية للسوق التريليون درهم للمرة الأولى على الإطلاق.

تعمل العالمية القابضة في قطاعات شتى من بينها الرعاية الصحية والزراعة، وقد شهدت توسعا سريعا في أعمالها، مما عزز أوضاعها المالية بقوة.

وشاركت وحداتها للرعاية الصحية في علاج مرضى كوفيد-19 بالإمارات، وشمل ذلك حملة اختبارات الكشف والتطعيم، بحسب التقرير السنوي للشركة.

وفي مارس، اشترت ألفا ظبي 12.1 بالمئة في الدار العقارية، أكبر مطور عقاري مدرج في أبوظبي والشركة المشيدة لحلبة سباقات فورومولا 1.

نمت أرباح العالمية القابضة سريعا في العام الأخيرة، إذ أعلنت الشركة تحقيق 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار) في الربع الأول من العام، ارتفاعا من 112.2 مليون قبل سنة.