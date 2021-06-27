«طيران الإمارات» تكافئ الشركات الصغيرة والمتوسطة

دبي (الاتحاد) تعمل طيران الإمارات على مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة لمعاودة أنشطة السفر الجوي وتحويل ميزانيات السفر الخاصة بها إلى مكافآت من خلال توفير حافز مكافأة الشركات «بيزنس ريواردز إنسنتيف Business Rewards Incentive» للأعضاء الجدد الذين يلتحقون بالبرنامج. ويأتي ذلك احتفاء باليوم العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة والدور الحيوي الذي تلعبه في التعافي الاقتصادي بعد الجائحة. وستحصل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسجل للحصول على حساب في برنامج طيران الإمارات لمكافأة ولاء الشركات خلال المدة من 27 يونيو الجاري حتى 27 يوليو المقبل على مكافأة فورية قدرها 10 آلاف نقطة بيزنس ريواردز أي ما يعادل تذكرة ذهاب وعودة في الدرجة السياحية إلى وجهات مختارة في أوروبا. وهناك اليوم أكثر من 20 ألف شركة صغيرة ومتوسطة مسجلة في برنامج «بيزنس ريواردز طيران الإمارات».

ويتوفر للراغبين في الانضمام للبرنامج مجموعة من المزايا بما في ذلك التسجيل المبسط وسهولة كسب واستبدال النقاط ومرونة أكبر في الاحتفاظ بالنقاط واستخدامها بالإضافة إلى فرص الترقية حتى في حجوزات اللحظة الأخيرة. ومع تزايد أعداد الدول التي تقوم بتخفيف قيود الدخول والسفر بدأ السفر يشهد نموا متسارعا وأصبحت الشركات الصغيرة والمتوسطة المحرك الرئيس للطلب مع المرونة في وضع خطط السفر بسرعة بفضل ظهور فرص جديدة.

وتقدم طيران الإمارات كل دعم ممكن للشركات الصغيرة والمتوسطة التي أضيرت من الجائحة. ويستفيد أعضاء برنامج «بيزنس ريواردز طيران الإمارات» من سياسات الحجز المرنة التي تعد من بين أكثر السياسات سخاء في هذا المجال لتخطيط سفر مريح بالإضافة إلى تغطية تأمينية ضد مختلف المخاطر ومنذ بدء انتشار الجائحة وفرت الناقلة لأعضاء برنامج «بيزنس ريواردز» مزيداً من الطمأنينة بتمديد صلاحية نقاطهم في حالة الحاجة إلى تعديل خطط السفر.

وبفضل خطط السفر المحمية فإن أفضل الوجهات التي كان يتردد عليها أعضاء برنامج «بيزنس ريواردز طيران الإمارات» خلال الجائحة شملت كلا من لندن ومانيلا وباريس والقاهرة وميلانو وبيروت ولا تزال دبي أيضاً وجهة رئيسية يتردد عليها أعضاء البرنامج بانتظام وذلك بفضل بيئة الأعمال المفتوحة والبنية الأساسية ذات المستوى العالمي والنظام المزدهر الحاضن للشركات الناشئة.

تواصل طيران الإمارات العمل لاستعادة شبكة وجداول رحلاتها ما من شأنه تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من زيارة عملائها وتكثيف أنشطة تطوير الأعمال خصوصا مع قيام مزيد من المدن في مختلف أنحاء العالم بتخفيف قيود السفر تدريجيا.

وتوفر طيران الإمارات لعملائها بمن فيهم مسؤولو الشركات الطمأنينة والضمان من خلال تدابير الصحة والسلامة في جميع مراحل الرحلة وقادت طيران الإمارات الصناعة من خلال تدابير سلامة جليّة ومتسقة في جميع نقاط الاتصال بما في ذلك إجراءات السفر بدون تلامس وحلول التحقق الرقمي مثل «جواز سفر أياتا» ما يبقيها الناقلة المفضلة للمسافرين.

وتتمتع طيران الإمارات بسجل حافل في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ليس من خلال برنامجها بيزنس ريواردز فحسب بل أيضاً بمشترياتها من منتجات وخدمات هذه الشركات على اختلاف أنشطتها. واستفادت مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجموعة من الصناعات عبر العالم من عرض منتجاتها لجمهور السفر العالمي ما أدى إلى تعزيز خطط نموها وتوسعها.

وتعطي طيران الإمارات أولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة في تقديم العطاءات وتلتزم مع الجهات الحكومية مثل «دبي للشركات الصغيرة والمتوسطة» في تحديد الأعمال وتقييم أداء الموردين النشطين بصورة منتظمة. ونتيجة لذلك ووفقا لتقرير «دبي للشركات الصغيرة والمتوسطة 2020» الذي يلخص الدعم المقدم لهذه الشركات احتلت طيران الإمارات المرتبة الأولى بين الجهات شبه الحكومية حيث استثمرت في عقود مشتريات زادت قيمتها على 79 مليون درهم كما تم تصنيفها ضمن أفضل خمس مؤسسات تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي.