3 دقائق للتسجيل في النطاق الوطني (ae.)

يوسف العربي (أبوظبي) بلغ عدد النطاقات المسجلة تحت النطاق الوطني (ae.) بنهاية شهر أبريل الماضي 224 ألف اسم، وفق حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية.

وقال المنصوري لـ «الاتحاد» إن عدد النطاقات المسجلة تحت.إمارات بلغ حوالي 1400 نطاق لافتاً إلى أن النطاق (.عرب) في المراحل التحضيرية الأخيرة قبل الإطلاق.

وتشهد الأسماء المسجلة على النطاق الوطني زيادة مطردة، وسط إقبال كبير على استخدامه من قبل الجهات الحكومية، والشركات، والأفراد، ويعد التسجيل على النطاق الوطني أحد أهم المؤشرات التي يقاس بها تقدم الدولة في مجال تقنية المعلومات.

وتضطلع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بمهمة إدارة النطاقات الوطنية ومنها النطاق الوطني (ae.)، حيث نجحت خلال السنوات الماضية في تعريف الشركات والجهات الحكومية وشريحة كبيرة من الأفراد بأهمية التسجيل على النطاق الوطني، نظراً للمردود الإيجابي لذلك على أعمال هذه الجهات.

وتعد عملية إدارة النطاق الوطني مهمة وطنية لا تهدف إلى الربح، إلا أنها تأتي في ضوء اتخاذ الهيئة السبل المناسبة، التي من شأنها توفير بيئة تكنولوجية مثالية تحفز الجميع على الابتكار والتطوير.

وتم اختصار المدة المستغرقة لإنجاز عملية التسجيل بحيث لا تتجاوز 3 دقائق من خلال المسجلين المعتمدين، وهو الأمر الذي يتوافق مع استراتيجية الهيئة على هذا الصعيد، والتي تركز على تسهيل عملية التسجيل وتبسيطها. وتسعى الهيئة باستمرار إلى تطبيق أفضل الممارسات لإدارة أسماء نطاق المستوى العلوي لرمز الدولة، ما يكرس بشكل فعلي ثقة المتعاملين من أفراد وشركات تجارية بالفوائد والميزات التي يوفرها النطاق. ويساهم استخدام اسم النطاق الوطني في الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والتجارية لأصحاب العلامات التجارية المعروفة على مستوى العالم، كما يضفي تسجيل الشركة على النطاق الوطني المزيد من المصدقية فيما يتعلق بأعمال الشركة أو الجهة المسجلة.

ويؤشر كل موقع على الإنترنت ينتهي بـ (.إمارات) أو (.ae) مباشرة إلى أن عنوان الشركة في دولة الإمارات، وإنه جزء من نطاقها الوطني على الإنترنت، الذي تديره هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وتقوم الهيئة من جانبها بالتدقيق في الأسماء المسجلة بشكل دوري، كما تستقبل أي شكاوى متعلقة بهذا الشأن.

ويمكن للأفراد والمؤسسات الاختيار من قائمة المسجلين المعتمدين لدى الهيئة لتسجيل الأسماء على النطاقات الوطنية على شبكة الإنترنت، حيث يتم اعتماد المسجلين من قبل إدارة أسماء نطاق الإنترنت بعد الوفاء بالاشتراطات المطلوبة. ومع وجود مجموعة واسعة من المسجلين المعتمدين للاختيار بينها يمكن للعميل اختيار ما يناسبه، من خلال التعرف إلى الأحكام والشروط والأسعار ودعم العملاء وخدمات القيمة المضافة التي يقدمها كل مسجل معتمد. ويطلب من المسجلين المعتمدين توفير خدمة العملاء والاستشارات لجميع العملاء، وتضم عملية معالجة الشكاوى والنزاعات، وفي حال عدم قدرة المسجل المعتمد الرد على استفسارات صاحب اسم النطاق في مدة زمنية معقولة فإنه يجوز رفع الشكوى إلى إدارة أسماء نطاق الإنترنت «ae» بالهيئة.

وتختلف تكلفة عمليات تسجيل وتجديد اسم النطاق (ae.) و(.إمارات) من مسجل معتمد لآخر، حيث يقوم كل مسجل معتمد بتوفير مجموعة من الخدمات، مثل استضافة الموقع الإلكتروني وإرسال رسائل البريد الإلكتروني مع تسجيل اسم النطاق.

ويطلب من المسجلين توفير روابط واضحة لسياسات إدارة أسماء نطاق الإنترنت (.ae) تعرض على مواقعهم الإلكترونية، ويترتب على المسجلين ضمان تطبيق السياسات بشكل صحيح في وقت التسجيل والتجديد، مع حفظ حق العميل بنقل اسم النطاق من المسجل الحالي إلى مسجل معتمد آخر في أي وقت خلال سريان مفعول التسجيل.