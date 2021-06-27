1.1 تريليون درهم القيمة السوقية لأسهم أبوظبي

يوسف البستنجي (أبوظبي) تجاوزت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.1 تريليون درهم للمرة الأولى في تاريخها. وتظهر بيانات السوق أنه مع انضمام شركة ألفا ظبي القابضة إلى السوق الرئيس اليوم فقد أضافت الشركة نحو 150 مليار درهم جديدة للقيمة السوقية الاجمالية. وبدأت اليوم عمليات التداول على أسهم شركة ألفا ظبي القابضة ضمن قطاع الاستثمار والخدمات المالية برأسمال قيمته 10 مليارات درهم موزعة على 10 مليارات سهم، وتداول السوق سهم الشركة ضمن هامش سعر تراوح بين 15 إلى 20 درهما. واغلق السهم على سعر 15 درهما ليسجل بذلك أول يوم تداول لأسهم الشركة قيمة سوقية بلغت 150 مليار درهم. وشهدت الجلسة في سوق العاصمة أبوظبي إبرام 1245 صفقة على أسهم شركة ألفا ظبي القابضة، من خلالها تداول 13.15 مليون سهم بقيمة 228 مليون درهم، ما أدى إلى رفع إجمالي قيمة التداولات في السوق خلال جلسة بداية الاسبوع إلى 1.62 مليار درهم.

واغلق المؤشر العام للسوق على مكاسب قيمتها 2% تقريبا من القيمة السوقية الاجمالية للشركات مسجلا قيمة سوقية جديدة بلغت 1.129 تريليون درهم وفقا لأسعار الإغلاق الرسمية لجلسة اليوم. وبلغ المؤشر العام للسوق مستويات قياسية عند مستوى الإغلاق البالغ 6706.7 نقطة.