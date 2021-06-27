«سينوشور» الصينية تفتتح مقرها الإقليمي بدبي

دبي (الاتحاد) أعلن مركز دبي المالي العالمي عن افتتاح المقر الإقليمي الأول في منطقة الشرق الأوسط لشركة الصين لتأمين الصادرات والائتمان «سينوشور» لتبدأ الشركة مزاولة أعمالها على مستوى المنطقة من المركز المالي. وتأسست "سينوشور" بتمويل حكومي لتزاول أعمالها وفقاً لمجموعة من السياسات، وتسعى لتعزيز النشاط الاقتصادي الصيني الخارجي وتوطيد علاقات الصين التجارية وتعزيز تعاونها على المستوى الدولي على أساس غير ربحي. وساهمت الشركة بالمجمل بدعم أعمال تزيد قيمتها عن 5.3 مليار دولار في التجارة الداخلية والخارجية والاستثمارات ووفرت الخدمات المتعلقة بتأمين ائتمان الصادرات لأكثر من 210 آلاف شركة، إضافة إلى مساعدة قرابة 300 بنك على توفير أكثر من 3.9 تريليون يوان صيني من تمويل الصادرات وفقاً للأرقام المسجلة في نهاية 2020. ومنذ عام 2015، حافظت الشركة على موقعها في صدارة قائمة "شركات ائتمان الصادرات" بحسب إجمالي مبلغ التأمين، والتي يعدها "اتحاد بيرن"، الاتحاد العالمي الرائد الممثل لجهات إصدار ائتمان الصادرات والاستثمارات.