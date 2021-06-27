«اتش اس بي سي»: 5 مليار دولار لدعم الشركات الإماراتية

دبي (الاتحاد) أعلن بنك HSBC عن التزامه بتقديم تسهيلات إقراض بقيمة 5 مليارات دولار لدعم شركات الأعمال القوية في الإمارات العربية المتحدة ممن هي بحاجة للحصول على رؤوس أموال جديدة لتعزيز خططها المتطورة لتنمية أعمالها على المستوى العالمي.

وقال عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الإمارات العربية المتحدة ورئيس إدارة الأعمال الدولية: «في العام الذي تحتفل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة باليوبيل الذهبي لتأسيسها، وكذلك احتفال بنك HSBC بمرور 75 عاماً على كونه أول بنك يفتتح أبوابه للعمل في الإمارات، فإنه الوقت المناسب لإطلاق هذه المبادرة لدعم شركات الأعمال الإماراتية القوية ممن لديها رؤى قوية وجريئة للمستقبل وتوقعات لتحقيقها».

ووفقاً لتقرير 2020 الصادر عن بنك HSBC، فإن 81٪ من شركات الأعمال الإماراتية تعتزم زيادة إنفاقها الاستثماري بحلول نهاية عام 2021 مقابل 66٪ من الشركات على المستوى العالمي، بينما يتوقع 90٪ من الشركات توسيع أعمالها التجارية الدولية على مدى 12-18 شهراً مقابل 72٪ من الشركات على المستوى العالمي.

كما أظهرت نتائج هذه الدراسة أيضاً أن 99٪ من شركات الأعمال الإماراتية ترى فرصاً للاستفادة من زيادة الاستثمارات في المجالات البيئية والأخلاقية والاستراتيجيات المستدامة، وذلك مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 90٪.

وأضاف شرف قائلاً: «تشير دراستنا بوضوح إلى أن شركات الأعمال الإماراتية مستعدة للاستثمار على المستوى الدولي وعلى نحو مستدام. وإن التزامنا بتقديم تسهيلات إقراض بقيمة 5 مليارات دولار، من الآن وحتى عام 2023، تسهم في دعم خطط شركات الأعمال القوية لدخول أسواق تجارية جديدة، وإعادة هيكلة شبكات التوريد الخاصة بها، وتعزيز الابتكار - ولعب دور فاعل في المساعدة في تشكيل قصة النمو المستقبلي للدولة».