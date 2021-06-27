"الياه سات" تحدد النطاق السعري لأسهم الطرح وتعلن بدء فترة الاكتتاب

أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية شركة مساهمة عامة "الياه سات" عن بدء فترة الاكتتاب على الطرح العام الأولي لجزء من أسهمها للبيع اعتباراً من اليوم 27 يونيو 2021 وحتى الثلاثاء 6 يوليو 2021 للأفراد والمستثمرين الآخرين في الدولة "في إطار الطرح المخصص للأفراد في دولة الإمارات "وحتى يوم الخميس 8 يوليو 2021 للشركات والأشخاص المؤهلين للاكتتاب "في إطار الطرح المخصص للمستثمرين المؤهلين".

وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين 2.55 و3.05 درهم إمارتي للسهم الواحد. ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي للأسهم في 9 يوليو 2021.

ويتيح هذا الطرح فرصة مميزة للمستثمرين للمشاركة في النمو الاستراتيجي للشركة الوطنية والتي تعتبر أحد الشركات الرائدة عالمياً في مجال توفير خدمات الاتصالات الفضائية المتكاملة. وستظلّ مبادلة مساهماً رئيسياً /مالك حصة أغلبية/ في شركة "الياه سات" بعد الإدراج، حيث ستمثل أسهم الطرح نسبة 30% كحد أدنى و40% كحد أقصى من إجمالي الأسهم المملوكة من قبل شركة المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ ش.م.ع "المساهم البائع" ، وهي شركة مملوكة بالكامل من قبل شركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع. ومن المتوقع إدراج الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 14 يوليو 2021، وسيتوقف ذلك على ظروف السوق والحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة.

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة "الياه سات" : " نجحنا في بناء سجل حافل بالتميز من حيث أدائنا المالي والتشغيلي على مر السنين، مما يؤهلنا بقوة لتوفير فرص جذابة ومجزية للمستثمرين المحتملين في ضوء التوجه العالمي المتزايد نحو الحلول التقنية والآفاق الواعدة لصناعات الفضاء في أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام. ونتطلع لاستقبال مستثمرين جدد يشاركوننا مسيرة نمو الياه سات وتطورها ". وتأسست شركة "الياه سات" في دولة الإمارات عام 2007 بهدف توفير اتصالات فضائية موثوقة وآمنة حول العالم، ولتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية. وتعد الشركة اليوم الشريك المفضل لحلول وخدمات الاتصالات المتكاملة عبر الأقمار الصناعية ومركزاً متميزاً للعملاء في القطاعات الحكومية والتجارية، حيث تغطي عملياتها وخدماتها أكثر من 150 دولة عبر خمس قارات.

ومن المقرر أن يتم الطرح على شريحتين، تتضمن الشريحة الأولى المكتتبين من الأفراد والمستثمرين في دولة الإمارات ، بينما تشمل الشريحة الثانية المكتتبين من الشركات والأشخاص المؤهلين للاكتتاب في دولة الإمارات من دول أخرى، على أن يتم تحديد سعر طرح السهم من خلال اتباع آلية البناء السعري للسهم بناءً على سجل أوامر الاكتتاب. ويتم طرح جميع الأسهم من قبل المساهم البائع، والذي يعتبر، قبل الطرح، المساهم الوحيد في شركة الياه سات. ومن المقرر أن توافق الشركة والمساهم البائع على ترتيبات الإغلاق التي تقيد إجراءات التصرف في أسهم الشركة لفترة زمنية بعد قبول إدراج الأسهم.

وتتوفر تفاصيل الاكتتاب في نشرة إصدار باللغة العربية وإعلان الاكتتاب العام بالنسبة للطرح للشريحة الأولى من المكتتبين الأفراد في الدولة ، ومذكرة طرح دولية باللغة الإنجليزية بالنسبة للطرح للشريحة الثانية من المكتتبين من الشركات والمستثمرين المؤهلين.

وتم إصدار كل من نشرة الإصدار للمكتتبين الأفراد والإعلان العام في 21 يونيو 2021، ومن المتوقع أن تُنشر مذكرة الطرح الدولية اليوم. وقد تم تعيين بنك أبوظبي الأول؛ وميريل لينش إنترناشيونال؛ ومورغان ستانلي وشركاه إنترناشيونال بي إل سي، بصفة المنسقين العالميين المشتركين، كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري؛ و المجموعة المالية هيرمس الإمارات العربية المتحدة؛ وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، بصفة مديري الاكتتاب المشتركين.

وتم تعيين بنك أبوظبي الأول بصفة بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري بصفته بنك تلقي الاكتتاب. وأقرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود بأن الطرح متوافق مع الشريعة الإسلامية.









