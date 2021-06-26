نورة الظاهري لـ «الاتحاد»: 500 ألف سائح بحري لأبوظبي الموسم المقبل

رشا طبيله (أبوظبي)

أكدت نورة الظاهري، مدير إدارة أعمال الرحلات البحرية في موانئ أبوظبي «أن محطة أبوظبي للسفن السياحية التابعة لموانئ أبوظبي على أتم الاستعداد لاستقبال السفن السياحية للموسم المقبل 2021-2022 حيث من المتوقع استقبال 139 رحلة بحرية ستنقل نحو 500 ألف سائح، و55 رحلة بحرية في شاطئ صير بني ياس للسفن السياحية.

وبينت الظاهري في حوار مع «الاتحاد»، «نتوقع زيادة أعداد الرحلات مع زيادة عدد الشركات السياحية المعرفة شركات السياحة في الفترة المقبلة عن إعلان أبوظبي بفتح المجال لاستقبال السياح عبر الرحلات البحرية».

وكانت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي أعلنت مؤخراً عن استئناف الرحلات البحرية بعد أشهر من الإغلاق خلال العام 2020 عملًا بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي فرضتها الإمارة لمواجهة جائحة كوفيد-19، وذلك اعتبارًا من الأول من سبتمبر القادم.

وتوقعت الظاهري وصول أول باخرة سياحية لمحطة أبوظبي للسفن السياحية نهاية أكتوبر المقبل حيث معظم البواخر ستأتي من الدول المصنفة خضراء مثل إيطاليا وألمانيا وإسبانيا، إضافة إلى استقطاب بواخر ضخمة وفاخرة ومعروفة عالمياً مثل «إم إس سي» التي تعد من أكبر السفن، و«عايدة» و«كوستا»، مشيرة إلى أن كثيراً من البواخر ستأتي بهدف زيارة إكسبو».

وقالت الظاهري «سعينا في محطة أبوظبي للسفن السياحية، وهي أول محطة دائمة للسفن السياحية في الإمارة، بالعمل والتعاون مع الجهات المعنية لإعادة استقبال السياح عبر الرحلات البحرية من جديد حيث نعمل منذ فترة مع الجهات المحلية المعنية للاستعداد لاستقبال الموسم الجديد واتباع البروتوكولات الموضوعة والمعترف بها لضمان سلامة السياح البحريين وتقديم لهم أفضل التجارب».

وأكدت «نحن على أتم الاستعداد لاستقبال السفن السياحية البحرية حيث من الاشتراطات الإلزامية أن يكونوا حاصلين على لقاح «كوفيدـ 19» وأن يكونوا قاموا بفحص «بي سي آر» قبل 48 ساعة ولا يوجد فحص في المحطة وعندنا تعاون مع الجهات المحلية لنسرع دخول وخروج المسافر».

وأشارت الظاهري «إلى أنه سيتم اتباع أعلى معايير الصحة والسلامة في المبنى والإجراءات الاحترازية من تعقيم دوري وتباعد جسدي والكاميرا الحرارية والتقليل من احتمالية التواصل مباشر بين السياح والموظفين، حيث التعاون مستمر مع الجهات الحكومية من جوازات وجمارك لضمان انسيابية في حركة المسافرين».

وأشارت «من الإجراءات أيضا في المحال التجارية في المحطة تخصيص طاقة استيعابية معينة لكل متجر تجنباً للازدحامات وتطبيق التباعد الاجتماعي».

وأكدت «ما يسهل حركة المسافرين أنه يتم تنظيم إجراءات المسافر بشكل استباقي من ناحية بيانات الفحص والتطعيم حيث كل باخرة تقوم بإخطارنا عن معلومات السياح من فحوص وتطعيمات وذلك قبل وصولهم أبوظبي من خلال نظام الاستعلام المبكر «إي بي آي» حيث يتم إرفاق بيانات السياح على هذا النظام لتكون متوفرة للجهات الحكومية عند وصول السياح، الأمر الذي يرفع من انسيابية وسرعة حركة السياح».

وكشفت الظاهري عن خدمة جديدة سيتم إطلاقها عند بدء الموسم وهي خدمات الرحلات الجوية عبر طائرة المروحية «هيلوكبتر» لا سيما مع تزامن انطلاق الموسم السياحي البحري مع انطلاقة إكسبو دبي فمن المخطط تسيير رحلات «هيلوكبتر» للسياح القادمين عبر الرحلات البحرية لأبوظبي والراغبين بزيارة إكسبو».

وأشارت الظاهري إلى أنه سيتم توفير شبكة نقل متكاملة تضم كافة أنواع المواصلات المختلفة والمتاحة لسكان الإمارة، والتي تكون متاحة للسياح من حافلات عامة وتكاسي وسيارات إلى جانب الرحلات الجوية.

وشددت نحن نطمح لتقديم أفضل تجربة للمسافرين وتعزيز تجربتهم بتوفير كافة الخدمات من وسائل نقل وجولات وسرعة في الإجراءات.

وفيما يتعلق بشاطئ صير بني ياس للسفن السياحية، قالت الظاهري «نقوم حاليا بالعمل على مشروع جديد لإنشاء رصيف بحري ثابت ودائم حتى يسمح للبواخر الرسو على الشاطئ بشكل مباشر وسيتم إنجازه في أكتوبر المقبل استعدادا لاستقبال أول باخرة لصير بني ياس بدءا من نوفمبر».

وأضافت «في السابق كانت البواخر ترسو في البحر ويتم نقل السياح البحريين عن طريق القوارب إلى الشاطئ ولكن بعد إنجاز هذا المشروع ستكون حركة السياح أكثر انسيابية وأسهل».

وأكدت الظاهري «نحن كموانئ أبوظبي لم نوقف مشاريع تطوير البنى التحتية رغم»كورونا».

وشكّل العام 2019 علامة فارقة لقطاع السياحة البحرية في العاصمة الإماراتية، حيث شهد نمواً ملحوظاً تمثّل بزيادة نسبتها 46% بعدد السياح البحريين مقارنة مع العام 2018. إضافة إلى ذلك، ارتفع عدد مرات توقف السفن السياحية في موانئ العاصمة ليبلغ 192 مرة، بزيادة نسبتها 43% عن العام 2018.