«كهرباء دبي» تفوز بـ«الريادة»

دبي (الاتحاد)

حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على جائزة «الريادة» في الشرق الأوسط لعام 2021 من المجلس الأميركي للأبنية الخضراء، وذلك خلال المؤتمر الافتراضي الذي نظمه المجلس على مدى ثلاثة أيام، وتم خلاله تكريم المؤسسات التي من خلال ريادتها النموذجية في تطوير مبانٍ خضراء ومستدامة أسهمت في تحسين جودة الحياة في المجتمعات حول العالم. وتم اختيار الفائزين من بين أكثر من 10 آلاف مؤسسة تمثل أعضاء المجلس الأميركي للأبنية الخضراء لديها ما يزيد على 106 آلاف مشروع مستدام في أكثر من 180 دولة وإقليم حول العالم.

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن سعادته بهذا الإنجاز في مجال الاستدامة وأضاف: «نحرص في جميع مشروعاتنا ومبادراتنا على الالتزام بأعلى معايير الاستدامة والكفاءة، ويؤكد حصول (الهيئة) على جائزة (الريادة) في الشرق الأوسط لعام 2021 من المجلس الأميركي للأبنية الخضراء، جهود (الهيئة) في مجال الاستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة، وتشجيع الإبداع والابتكار،