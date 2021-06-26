«إيرباص» تدافع عن بيع «بريميوم ايروتيك» في ألمانيا

اوجسبورج (د ب أ)

دافعت مجموعة ايرباص الأوروبية للطيران عن البيع المحتمل لشركتها بريميوم ايروتيك.

وفي تصريحات لصحيفة «اوجسبورجر الجماينه» الألمانية الصادرة أمس السبت، قال مدير التشغيل في ايرباص ميشائيل شولهولم عن بريميوم ايروتيك التي يقع مقرها في مدينة اوجسبورج جنوبي ألمانيا إن «الشركة تتكبد خسائر منذ 12 عاما وهذه الخسائر تبلغ مليارات».

وأوضح شولهولم أن الوضع تفاقم نظرا لأن شركات الطيران لا تشتري طائرات جديدة في الوقت الراهن «ولن يمكننا تحمل هذه الخسائر وذلك نظرا للاستثمارات الكبيرة التي يتعين علينا أن نوفرها على سبيل المثال في مجال تقنية الهيدروجين، ولن يمكننا الاستمرار على هذا النحو في اوجسبورج وفي مقار أخرى لبريميوم ايروتيك».

يذكر أن ايرباص تدرس حاليا بيع مركز إنتاج بعض أجزاء الطائرات في ألمانيا إلى أحد المستثمرين، ويعمل في هذا المركز في اوجسبورج نحو 2200 من أصل 2800 عامل لدى بريميوم ايروتيك، وستشمل خطط البيع مقر الشركة أيضا في مدينة فاريل شمال غرب ألمانيا.

ويعترض مجلس العاملين ونقابة عمال المعادن (آي جي ميتال) على هذه الخطط، وتتخوف النقابة من لجوء ايرباص على المدى البعيد إلى نقل إنتاج بعض الأجزاء إلى دول تتدنى فيها الأجور بنظام التعهيد وتتخوف كذلك من تخفيض رواتب العاملين.

وأعرب شولهولم عن اعتقاده بأن الحالة المثلى للبيع يمكن أن تتحقق لو كان المستثمر له صلة بقطاع صناعة السيارات وقال إنه في هذه الحالة يمكن للمستثمر أن يزيد من الإنتاج وجعل أسعار القطع المنتجة أرخص وتعزيز القدرة التنافسية لأعمال الشركة، مشيرا إلى أن من الممكن أن يكون هذا المستثمر شركة متوسطة من ألمانيا.

وكان قد دار الحديث عن إمكانية شراء الشركة من قبل مستثمر يمتلك مصانع في رومانيا وفيتنام.