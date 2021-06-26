معرض برشلونة للأجهزة المحمولة يعود بنسخة مصغرة

مدريد (أ ف ب)

ينطلق معرض برشلونة للأجهزة المحمولة، أحد أهم الملتقيات السنوية لقطاع التكنولوجيا، غدا الاثنين في برشلونة في نسخة غير عادية امتنع بعض من كبار المصنّعين عن المشاركة حضوريا فيها، إثر إلغاء الحدث العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.

يقام المعرض بين 28 يونيو والأول من يوليو بنسق هجين يجمع بين الندوات الافتراضية والمنصات المقامة في قصر المؤتمرات في المدينة الإسبانية الكبيرة.

هذا الملتقى الذي يقام في ظل الارتفاع المتجدد في مبيعات الهواتف الذكية إثر تراجعها في 2020، يشكل في العادة مناسبة لعرض أحدث الطرازات والابتكارات التقنية لكبرى المجموعات العاملة في القطاع، مع أحداث لافتة على الصعيد التنظيمي.

لكن خلافا للسنوات السابقة، لم تعلن أي من الشركات المصنّعة الكبرى تقديم أي هاتف جديد خلال معرض برشلونة، رغم أن بعض الشركات الصينية والأوروبية الصغيرة ستكشف عن أجهزة جديدة. واختار بعض من الأسماء الكبرى في مجال صناعة الأجهزة المحمولة المشاركة في الحدث هذا العام من خلال الشاشة فقط، إذ فضّلت الكورية الجنوبية سامسونغ والفنلندية نوكيا ومجموعتا غوغل وفيسبوك الأميركيتان عدم إرسال مندوبين عنها إلى برشلونة في إطار الوقاية من كوفيد-19.

وستكون مجموعة هواوي الصينية التي تراجعت مبيعاتها أخيرا بفعل العقوبات الأميركية التي تستهدفها، أبرز المشاركين حضوريا في المعرض.