«الدار» تضيف 3500 وحدة لسوق أبوظبي العقاري

سيد الحجار (أبوظبي)

تباشر شركة الدار العقارية تسليم 3 مشاريع عقارية توفر نحو 3500 وحدة سكنية، قبل نهاية العام الحالي.

وبدأت «الدار» إجراءات تسليم الوحدات للمشترين بمشروع «مايان في جزيرة ياس، والذي يتألف من 5 أبراج تتكون من 11 طابقاً، وتضم 512 وحدة سكنية، كما تستعد الشركة لتسليم مشروع «وترز أج» بجزيرة ياس، والذي يتألف من 13 مبنىً سكنياً تضم نحو 2255 وحدة سكنية، فيما تباشر خلال النصف الثاني من العام الحالي تسليم المرحلة الثانية بمشروع «الغدير»، والتي تضم 707 وحدات سكنية.

وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية لـ«الاتحاد»، إن الشركة حرصت على سير الأعمال بمشاريعها كافة، وفق الجداول الزمنية المحددة، رغم التحديات التي فرضتها جائحة «كورونا»، مشيراً إلى أهمية الإجراءات التي أقرتها القيادة الرشيدة خلال الأشهر الماضية، لدعم الاقتصاد الوطني، ومساعدة قطاع الأعمال على تجاوز تحديات «كوفيد - 19»، وجهودها المتواصلة لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.

وأكد أن توالي تسليم المشاريع العقارية الجديدة يعكس استقرار أداء السوق العقاري بأبوظبي، ويعزز من ثقة المستثمرين بالقطاع، لاسيما في ظل توالي إطلاق العديد من المبادرات الحكومية الداعمة للنشاط الاقتصادي بالإمارة. وارتفع صافي الربح لشركة الدار العقارية، خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 80% على أساس سنوي، ليبلغ 544 مليون درهم، وزادت مبيعات المشاريع التطويرية ضمن قسم التطوير العقاري والمبيعات بأكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوي لتبلغ 1.09 مليار درهم، مدفوعةً بالمبيعات القوية للمخزون الحالي في الوجهات المتوسطة والفاخرة، بما في ذلك «ووترز أج»، و«وست ياس»، وممشى السعديات، و«سعديات رزيرف».

وأكد الذيابي أن المبيعات القوية التي حققتها «الدار»، خلال الربع الأول من العام الحالي تعكس عودة ثقة المستهلك، وقدرة الشركة على تلبية متطلبات شرائح متنوعة من المشترين، حيث أصبح المقيمون والمستثمرون الأجانب يشكلون نسبة أكبر من مشتري المنازل، مشيراً إلى أن «الدار» ستواصل اغتنام هذا الزخم القوي في الطلب عبر إطلاق مشاريع جديدة ومتميزة خلال الفترة المقبلة.

وأشار الذيابي إلى حرص الدار على طرح مشاريع نوعية بأسعار تنافسية وبمواصفات عالية الجودة، موضحاً أن مشاريع مثل «وترز أج» و«الغدير» تتميز بالجودة العالية والموقع المتميز، وتوفر الخدمات، رغم أسعار التنافسية التي تناسب شريحة كبيرة من العملاء.

ومع تسليم 2800 وحدة سكنية ضمن مشروعي «مايان» و«وترز أج» خلال العام الحالي، سيرتفع عدد الوحدات الجاهزة بجزيرة ياس لنحو 5 آلاف وحدة سكنية، حيث باشرت «الدار» خلال العامين الماضيين تسليم أكثر من 2200 شقة وفيلا سكنية ضمن مشاريع «وست ياس» و«أنسام» و«ياس إيكرز».

وخلال أبريل 2018، أطلقت «الدار العقارية» المرحلة الثانية من مشروع الغدير، الذي تباشر الشركة تطويره ضمن المنطقة الاستثمارية لسيح سديرة، والتي تضم 707 ميزونات (استوديوهات وشقق) ووحدة تاونهاوس وفيلا.

ومع تسليم المرحلة الثانية من الغدير العام الحالي، سيرتفع عدد الوحدات الجاهزة بالمشروع لأكثر من 2800 وحدة، حيث سلمت «الدار» خلال شهر مارس 2014 المرحلة الأولى من مشروع الغدير، والتي وفرت 2130 وحدة.