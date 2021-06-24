«الاستثمار في الابتكار».. فيلم وثائقي لـ«مبادلة»

أبوظبي (وام)

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار عن إصدار فيلم وثائقي جديد بعنوان: «الاستثمار في الابتكار: المستقبل يبدأ الآن». ويسلّط الفيلم الضوء على المنظومة الحيوية للمعرفة والابتكار في أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام، والدور الذي لعبته العديد من الشركات، والمبادرات، في دفع عجلة الابتكار العالمي للأمام، وتعزيز مفاهيم الابتكار كجزء أساسي وحيوي ضمن الأجندة الاقتصادية للدولة. ويستطلع الفيلم آراء عدد من القيادات في شركة مبادلة، حول الدور الذي لعبته استثمارات مبادلة كشركة استثمار سيادي، وعلى المستويين المحلي والعالمي، في بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة، كجزء من دور الشركة، ومساهمتها الفاعلة في تعزيز مسيرة التطور الاقتصادي لدولة الإمارات وتطلعها لريادة المستقبل.

وتضمن الفيلم مقابلات مع معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووليد المقرب المهيري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة مبادلة، وبدر العلماء المدير التنفيذي للمجمعات الاستراتيجية بقطاع الاستثمار في الإمارات بمبادلة، إضافة لعدد من القيادات في شركات عالمية رائدة مثل «سيلفر ليك»، ومستشفى كليفلاند أبوظبي» وغيرها.

وتناول المتحدثون في الفيلم، قضايا تتعلق بالابتكار ومجالاته وآفاقه المستقبلية في قطاعات كالفضاء.

وأعرب وليد المقرب المهيري عن فخره واعتزازه بتسليّط الضوء على استثمارات مبادلة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، التي تساهم في تشكيل مستقبل دولة الإمارات، وتعمل على إحداث تأثير إيجابي على أجيالنا القادمة.