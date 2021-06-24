«ستارز بلاي أرابيا» تؤسس مقرها الرئيس في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) وقع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية شراكة جديدة مع «ستارز بلاي أرابيا»، خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستقوم الأخيرة بموجبها بتأسيس مقرها الرئيس في أبوظبي. وتندرج هذه الخطوة في إطار برنامج الابتكار الذي أطلقه المكتب بقيمة 2 مليار درهم (545 مليون دولار)، ويعتبر أحد مبادرات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21».

وستتمكن «ستارز بلاي أرابيا» عبر تأسيس مقرها الرئيس في أبوظبي بدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار من تعزيز جهودها لإنتاج المحتوى الأصلي الذي يلبي تطلعات المشاهدين في المنطقة. وتقدم «ستارز بلاي أرابيا» التي تأسست في دولة الإمارات المحتوى الترفيهي المميز لأكثر من 1.8 مليون مشترك في 20 دولة حول العالم، والذي يشمل أشهر الأفلام، والعروض التلفزيونية الحصرية، والمحتوى المخصص للأطفال والمسلسلات العربية.

وقال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «إن الاستثمارات الحكومية الكبيرة والتدفق المستمر للمواهب والكفاءات إلى جانب البنية التحتية القوية التي تدعم طموحات المبدعين من رواد الأعمال والشركات المختلفة، باتت ترسم ملامح مستقبل أكثر قوة وازدهاراً للقطاع الإبداعي في إمارة أبوظبي. وباعتبارنا شريكاً طويل الأمد، فإننا نعمل على توفير الدعم للشركات التي تشاركنا بالرؤى والأهداف ومساعدتها على تطوير أعمالها من خلال دعم وتيرة جهودها في الأبحاث والتطوير، وإعدادها بكل ما تحتاجه لتحقيق التنمية المستدامة لأعمالها على الصعيد العالمي».

ومن مقرها الرئيس في أبوظبي، ستحرص «ستارز بلاي أرابيا» على إبرام شراكات مع شركات ومؤسسات قطاع الإعلام والإبداع النابض بالحيوية في الإمارة لرفد مشتركيها بمجموعة واسعة من المحتوى الترفيهي المقدم حسب الطلب. وإلى جانب علاقات التعاون الحالية مع نخبة من المؤسسات الإعلامية في إمارة أبوظبي مثل أبوظبي للإعلام، وtwofour54، وإيمج نيشن أبوظبي، ستعقد ستارز بلاي أرابيا شراكات مع عدد من وكالات الإنتاج المحلية واستديوهات الرسوم المتحركة لإنتاج المحتوى الأصلي الجذاب، لاسيما المرتبط بأذواق أكبر شرائح المشاهدين في المنطقة، وهم الشباب العربي الذين يناهز عددهم 200 مليون شاب وشابة.

وضمن اتفاقية الشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار، ستؤسس «ستارز بلاي أرابيا» سحابتها الخاصة والمتطورة من الجيل المقبل في أبوظبي لتلبية الاحتياجات المتنامية للعملاء في المنطقة. وستقدم الشركة سحابتها الخاصة لشركات الإعلام الأخرى كحل مدار بالكامل لمزودي خدمات المشاهدة الذكية عبر الإنترنت (OTT). كما ستقوم «ستارز بلاي أرابيا» بتأسيس فريق تقني متخصص يضم نخبة من مهندسي الذكاء الاصطناعي وعلماء البيانات لدعم عملياتها التشغيلية في إمارة أبوظبي.

وقال معاذ شيخ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ستارز بلاي أرابيا: «يسعدنا تأسيس مقرنا الرئيس في إمارة أبوظبي الذي سيمكننا من إنتاج المزيد من المحتوى الأصلي عبر إثراء شراكاتنا مع الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الإعلام. كما سيمنحنا تأسيس سحابتنا الجديدة الخاصة القدرة على تلبية تطلعات المشاهدين وإثراء تجارب مشاهدتهم للمحتوى المميز عبر منصتنا. وتعكس هذه الخطى أهدافنا الطموحة لترسيخ ريادتنا في قطاعي التكنولوجيا والإعلام في المنطقة، ونتوجه بجزيل الشكر إلى مكتب أبوظبي للاستثمار على دعمهم لرؤيتنا الاستراتيجية الموجهة للنمو».

وفي إطار شراكة برنامج الابتكار التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، قدم المكتب حوافز مالية لشركة «ستارز بلاي أرابيا» تتضمن فرص استرداد نسب من رواتب الموظفين من ذوي المهارة العالية، ونسب من التكاليف المرتبطة بالتكنولوجيا وغيرها من النفقات التشغيلية، بالإضافة إلى حوافز أخرى كتوفير الدعم والمساعدة في إجراءات تأسيس الشركة، وتسهيل عملية التواصل والعمل مع الشركاء ضمن المنظومة الإعلامية في إمارة أبوظبي.