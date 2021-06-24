بالصور.. أعلى فندق في العالم يفتح أبوابه

فتح أعلى فندق في العالم أبوابه في قمة برج في شنغهاي على علو 632 مترا في عاصمة الصين الاقتصادية.



ويشغل الفندق الطبقات العلوية في ناطحة السحاب المؤلفة من 128 طبقة، وهي ثاني أعلى مبنى في العالم بعد برج خليفة في دبي (828 مترا).

وافتُتح فندق "جاي هوتيل" رسميا السبت الفائت، وتعود ملكيته إلى مجموعة "جين جيانغ إنترناشونال أوتيلز" التي تملك الدولة الصينية أكثرية أسهمها.

ويضم 165 غرفة يؤجر بعضها بأسعار باهظة، ومن بينها جناح فاخر مع شمعدانات من زجاج الكريستال وحمام ساونا تكلف ليلته 67 ألف يوان (10350 دولارا) لحجوزات مساء السبت.

ويشكل المطعم الواقع في الطبقة 120 وحوض السباحة في الطبقة 88، من أبرز نقاط الجذب في هذا الفندق الذي أرجئ افتتاحه سابقا بسبب الأزمة الصحية.









