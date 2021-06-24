الهند تحث «أوبك» على زيادة الإنتاج

نيودلهي (رويترز) - حث وزير النفط الهندي دارمندرا برادان اليوم الخميس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مجددا على وقف تخفيضات إنتاج النفط إذ تغذي الأسعار المرتفعة التضخم. وتعتمد الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، على الإمدادات الخارجية لتلبية ما يزيد على 80 بالمئة من احتياجاتها النفطية.

وقفزت أسعار بيع الوقود بالتجزئة في الهند إلى مستوى غير مسبوق بسبب ارتفاع أسعار النفط والضرائب المحلية الباهظة. وفي سلسلة من التغريدات بعد اجتماع افتراضي مع أمين عام أوبك محمد باركيندو، قال برادان إن أسعار النفط يجب أن تظل في نطاق معقول لتشجيع التعافي الذي يقوده الاستهلاك من جائحة فيروس كورونا. وشكر برادان اليوم الخميس مجددا أوبك والشريكين الرئيسيين لبلده، السعودية والإمارات، على دعمهما خلال الموجة الثانية من الجائحة.