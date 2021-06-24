إعادة افتتاح مبنيين في «مطار دبي»

دبي (الاتحاد) استقبل مطار دبي الدولي في المبنى-1 والكونكورس D اليوم وبعد توقف دام 15 شهراً أول المسافرين على متن رحلة طيران ناس /XY201 / القادمة من العاصمة السعودية الرياض. وتم افتتاح الكونكورسD المرتبط بالمبنى رقم 1 بواسطة قطار المطار في فبراير 2016 كمحطة رئيسة لتواجد ما يزيد على 65 شركة طيران دولية في مطار دبي الدولي. ويشهد إعادة افتتاح المبنى 1 العودة التدريجية لشركات الطيران خلال الأيام القليلة المقبلة من المبنى 2 و المبنى 3 حيث يستعد قطاع الطيران لزيادة متوقعة في حركة المسافرين خلال العطلة الصيفية وما بعدها. ويوفر - المبنى 1- خدمات على مستوى عالمي لطاقة استيعابية سنوية تبلغ 18 مليون مسافر.