«الجزيرة» السعودي يجمع نصف مليار دولار من بيع صكوك

الرياض (رويترز) - أظهرت وثيقة اليوم الخميس أنه من المتوقع أن يجمع بنك الجزيرة السعودي 500 مليون دولار من بيع سندات إسلامية.

وتكشف الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي تتولى العملية، أن تسعير الصكوك سيتراوح بين 3.95 و4.05 بالمئة، مما يقل عن السعر الاسترشادي الأولي بين 4.25 و4.375 بالمئة بعد أن اجتذبت الصكوك طلبات شراء تزيد عن مليار دولار.

وتكشف الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز أن الإنماء للاستثمار والجزيرة كابيتال وجيه.بي مورجان ترتب الصفقة التي من المتوقع أن تدشن في وقت لاحق اليوم.

وتتعلق الصفقة بسندات لدعم رأس المال الإضافي من المستوى الأول، وهي أعلى أدوات الدين مخاطرة التي يمكن للبنوك إصدارها، وهي مصممة لتكون دائمة بطبيعتها لكن يمكن للمصدرين استدعائها بعد فترة محددة. وستكون صكوك بنك الجزيرة غير قابلة للاستدعاء لمدة خمس سنوات.

والصفقة هي الأحدث في سلسلة عمليات بيع ديون عالمية من منطقة الخليج، إذ تستغل البنوك والشركات والحكومات فرصة انخفاض أسعار الفائدة لتعزيز مالياتها.

ومن المتوقع أن تشكل البنوك والشركات الخليجية أغلبية إجمالي الإصدارات هذا العام، فيما يعد تغييرا في منطقة شكلت فيها الصناديق السيادية ما يقرب من نصف جميع الإصدارات في العام الماضي وفي 2019.

وأصدرت عدة بنوك في المنطقة سندات لرأس المال الإضافي من المستوى الأول هذا العام ومن بين ذلك بيع بيت التمويل الكويتي صكوكا إسلامية بقيمة 750 مليون دولار أمس الأربعاء عند 3.6 بالمئة.

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