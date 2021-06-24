قفزة لصافي ربح بورصة السعودية خلال 2020

الرياض (رويترز) - قالت مجموعة تداول السعودية، مالك ومشغل سوق الأوراق المالية، إن صافي أرباحها ارتفع 227 بالمئة في 2020 مقارنة بالعام السابق، فيما زادت الإيرادات لأكثر من مثليها بدعم من عمولات التداول.

وقالت في بيان إنها سجلت ربحا بعد الزكاة 500.5 مليون ريال (133.46 مليون دولار).

حققت تداول غير المدرجة ذروة أرباحها قبل طرح عام أولي مزمع في وقت لاحق من العام الجاري، والذي سيسمح لها برفع وتعزيز مكانتها عالميا.

وتحولت البورصة السعودية إلى شركة قابضة قبيل الإدراج.

تداول هي تاسع أكبر بورصة على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية التي بلغت حوالي 2.6 تريليون دولار، إذ تدعمت بأسباب منها إدراج شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية في 2019.