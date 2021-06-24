إدراج «ألفا ظبي» الأحد المقبل

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة، التابعة للشركة العالمية القابضة، عن نيتها المضي قدماً في طرح عام أولي («الاكتتاب العام» أو «الطرح»)، وإدراج أسهمها العادية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، يوم الأحد 27 يونيو الجاري.

ومن المتوقع أن يشمل الطرح بيع الأسهم الحالية للأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة كجزء من تجارة التجزئة داخل الدولة وللمؤسسات المؤهلة والمستثمرين الآخرين كجزء من عرض المستثمر المؤهل.

وعلق محمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس مجلس إدارة ألفا ظبي القابضة قائلاً: «لقد اتخذنا هذه الخطوة لتصبح الشركة مساهمة عامة بطريقة يكون لها انعكاس إيجابي على خطة النمو لدينا كشركة عامة، حيث سيكون لها هيكل رأسمالي أقوى للاستثمار في قطاعات إضافية، والتوسع تجارياً، وتسريع النمو على الصعيدين العضوي، ومن خلال عمليات الاستحواذ».

ومن جانبه، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة «: لقد استثمرنا في ألفا ظبي في أوائل عام 2021 واستخدمنا خبرتنا في القطاع لإعادة تنظيم ودمج وتحويل ألفا ظبي إلى شركة قابضة رائدة في الإمارات العربية المتحدة مع التركيز بشكل خاص على البناء والضيافة. فلقد حققنا نمو سريع، ويتجلى ذلك في القفزة بنسبة 30٪ في إيرادات الربع الأول، كما أن الحصول على قائمة في سوق مالية رئيسة سيعزز منصتها القوية بالفعل وسمعتها. يسعدنا أن ندعم فريق إدارتها لتسليم الاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية».